Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

7 artık Lionel Messi'nin de numarası! Arjantinli yıldız 7 rakamını ikonik hale getirdi

Güncelleme Tarihi:

#The Best#Lionel Messi#Futbol
7 artık Lionel Messinin de numarası Arjantinli yıldız 7 rakamını ikonik hale getirdi
Koray Durkal
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 07:00

Arjantinli yıldızın 2022 yılının en iyi futbolcusu seçilmesi ilginç bir tesadüfü beraberinde getirdi. Ülkesini 2022 Dünya Kupası’nda şampiyonluğa taşıyan Lionel Messi, dünyanın en önemli ödüllerine 7’şer kez layık görüldü. Ayrıca 77 bireysel ödülü bulunan Arjantinli futbolcu, kulüp kariyerinde de 700 gol attı. Futbolda ikonik numaralar arasında yer alan 7’yi daha önce George Best, Eric Cantona, David Beckham, Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Andriy Shevchenko gibi efsaneler giymişti.

Haberin Devamı

Futbolda 2022 yılının en iyilerine verilen FiFA The Best ödülleri, önceki gece Paris’te düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Milli takımların teknik direktör ve kaptanları ile basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda PSG’den Lionel Messi, yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi. Oylamada Türkiye adına A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan oy kullandı.

KADINLARIN EN İYİSİ PUTELLAS

Attığı 7 golle Arjantin’in 2022 Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşmasında başrolü üstlenen Messi, PSG’den takım arkadaşı Kylian Mbappe ve Real Madrid’den Karim Benzema’yı geride bıraktı. France Football dergisinin verdiği Ballon d’Or (Altın Top) Ödülü’nü 7 kez alan Messi, FiFA’nın yılın en iyi oyuncusu ödülünü de 7. defa (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2023) kazandı. En iyi kadın futbolcu ödülünü ise, geçen yıl olduğu gibi Barcelona’nın İspanyol orta saha oyuncusu Alexia Putellas aldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

FIFA The Best ödüllerine Arjantin damgası Messi, Ronaldo ve Mbappe detayları dikkat çekti...FIFA The Best ödüllerine Arjantin damgası! Messi, Ronaldo ve Mbappe detayları dikkat çekti...Haberi görüntüle

EN İYİ TARAFTAR ÖDÜLÜ DE ARJANTİN’İN

Stefan Kuntz tercihlerini Messi, Mbappe ve Luka Modric’den yana kullanırken, Hakan Çalhanoğlu Erling Haaland ve Messi’yi seçti. Mehmet Arslan ise sırasıyla Messi, Benzema ve Mbappe’ye oy verdi. Ödüllere ambargo koyanlar Arjantinliler oldu. Yılın en iyi oyuncusu seçilen Messi’nin yanı sıra Emiliano Martinez en iyi kaleci, Lionel Scaloni en iyi teknik direktör, 2022 Dünya Kupası’nda takımlarını destekleyen Arjantinliler de en iyi taraftar ödülünü aldı.

‘7’ RAKAMINI iKONiK HALE GETiRDi

PSG’de 30, Arjantin Milli Takımı’nda 10 numaraları giyen Lionel Messi, kariyerinde elde ettiği başarılarla 7 rakamını ikonik hale getirmeyi başardı. Futbol sahalarında 7 numaralı formayı George Best, Eric Cantona, David Beckham, Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Andriy Shevchenko gibi efsaneler giymişti.

MESSi’NiN KiŞiSEL BAŞARILARI

· 7 Ballon d’Or (Altın Top)
· 7 FiFA The Best
· 700 Kulüp Golü
· 77 Bireysel Ödül

· FiFA The Best yarışmasında Türkiye adına A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan oy kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#The Best#Lionel Messi#Futbol

BAKMADAN GEÇME!

CIAin belgeleri bile açıklanıyor, onlarınkiler açıklanmıyor Dünyayı ayağa kaldıran raporun arkasındaki ekip Z Division

CIA'in belgeleri bile açıklanıyor, onlarınkiler açıklanmıyor! Dünyayı ayağa kaldıran raporun arkasındaki ekip Z Division

#COVID-19
Türkiyenin gündemi bina güvenliği... Depreme dayanıklılık testi yaptırmak için doğru firma nasıl seçilir Bu belgeleri mutlaka isteyin

Türkiye'nin gündemi bina güvenliği... Depreme dayanıklılık testi yaptırmak için doğru firma nasıl seçilir? 'Bu belgeleri mutlaka isteyin'

#Deprem
Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşının yarattığı 8 etki

Dünyayı değiştiren gün 24 Şubat 2022: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı 8 etki

#Ukrayna-Rusya Savaşı