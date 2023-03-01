7 artık Lionel Messi'nin de numarası! Arjantinli yıldız 7 rakamını ikonik hale getirdi

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Futbolda 2022 yılının en iyilerine verilen FiFA The Best ödülleri, önceki gece Paris’te düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Milli takımların teknik direktör ve kaptanları ile basın mensupları arasından seçilmiş bir grup ile halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda PSG’den Lionel Messi, yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi. Oylamada Türkiye adına A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan oy kullandı.

KADINLARIN EN İYİSİ PUTELLAS

Attığı 7 golle Arjantin’in 2022 Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşmasında başrolü üstlenen Messi, PSG’den takım arkadaşı Kylian Mbappe ve Real Madrid’den Karim Benzema’yı geride bıraktı. France Football dergisinin verdiği Ballon d’Or (Altın Top) Ödülü’nü 7 kez alan Messi, FiFA’nın yılın en iyi oyuncusu ödülünü de 7. defa (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2023) kazandı. En iyi kadın futbolcu ödülünü ise, geçen yıl olduğu gibi Barcelona’nın İspanyol orta saha oyuncusu Alexia Putellas aldı.

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EN İYİ TARAFTAR ÖDÜLÜ DE ARJANTİN’İN

Stefan Kuntz tercihlerini Messi, Mbappe ve Luka Modric’den yana kullanırken, Hakan Çalhanoğlu Erling Haaland ve Messi’yi seçti. Mehmet Arslan ise sırasıyla Messi, Benzema ve Mbappe’ye oy verdi. Ödüllere ambargo koyanlar Arjantinliler oldu. Yılın en iyi oyuncusu seçilen Messi’nin yanı sıra Emiliano Martinez en iyi kaleci, Lionel Scaloni en iyi teknik direktör, 2022 Dünya Kupası’nda takımlarını destekleyen Arjantinliler de en iyi taraftar ödülünü aldı.

‘7’ RAKAMINI iKONiK HALE GETiRDi

PSG’de 30, Arjantin Milli Takımı’nda 10 numaraları giyen Lionel Messi, kariyerinde elde ettiği başarılarla 7 rakamını ikonik hale getirmeyi başardı. Futbol sahalarında 7 numaralı formayı George Best, Eric Cantona, David Beckham, Luis Figo, Cristiano Ronaldo, Andriy Shevchenko gibi efsaneler giymişti.

MESSi’NiN KiŞiSEL BAŞARILARI

· 7 Ballon d’Or (Altın Top)

· 7 FiFA The Best

· 700 Kulüp Golü

· 77 Bireysel Ödül

· FiFA The Best yarışmasında Türkiye adına A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan oy kullandı.