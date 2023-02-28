FIFA The Best ödüllerine Arjantin damgası! Messi, Ronaldo ve Mbappe detayları dikkat çekti...

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Dünya futbolunun patronu FIFA tarafından yılın en iyilerine verilen 'The Best' ödüllerinin gala gecesi dün Paris'te düzenlendi. 2022 Dünya Kupası'nı Lionel Messi önderliğinde kazanan Arjantin, ödüllere ambargo koydu.

DROGBA VE SNEIJDER DE KATILDI



FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun açılış konuşmasını yaptığı geceye eski yıdlız futbolcular, teknik direktörler, kulüp başkanları ve ödüllere aday gösterilen futbolcularla aileleri katıldı. Galatasaray'ın eski yıldızları Didier Drogba ve Wesley Sneijder de gecede hazır bulundu.

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FIFA'nın 'Taraftar Elçisi' olan ünlü model Adriana Lima da geceye tek başına katıldı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin The Best ödüllerine damga vurdu. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, yılın en iyi teknik direktörü ödülünü alırken kaleci Emilieno Martinez yılın en iyi kalecisi ödülünün sahibi oldu. Scaloni'nin ödülü aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadığı görüldü.Arjantin'i dünya şampiyonluğuna taşıyan Lionel Messi ise yılın en iyi futbolcusu ödülünün sahibi oldu.'Yılın en iyi taraftarı' ödülü de Arjantin'e gitti. Arjantin tribünlerinin renkli siması siması El Tula bu ödül sahneye çıkarak davul şovu yaptı.

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Fransa formasıyla Dünya Kupası'nda gol kralı olan, finalde Arjantin'i çok zorlayan Kylian Mbappe, kaleci Emiliano Martinez'in ödülünü aldığı sırada ekrana geldi. Yıldız futbolcunun 'mutsuz' görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.Emiliano Martinez, kupa töreninden sonra Fransız taraftarlara 'uygunsuz' hareket yapmış, Arjantin'deki kutlamalarda ise Mbappe'nin yüzünün olduğu oyuncak bebeği kucağında taşımıştı.Mbappe, PSG'den takım arkadaşı olan ve yanında oturan Lionel Messi'yi ise ilk tebrik eden isim oldu.

Manchester United'dan olaylı şekilde ayrılan, Dünya Kupası'na gözyaşlarıyal veda ettikten sonra Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, The Best ödülüne aday gösterilmemişti. Portekizli yıldız yılın 11'ine de giremedi.Ronaldo, 2007 yılından bu yana ilk kez yılın 11'inde yer almadı. Lionel Messi, 2007'den bu yana yılın 11'inde yer bulan tek oyuncu konumunda bulunuyor.

En İyi Kadın Kaleci: Mary Earps (Manchester United)

En İyi Erkek Kaleci: Emiliano Martinez (Arjantin Milli Takımı)

En İyi Gol (Puskas ödülü): Marcin Oleksy

En İyi Kadın Teknik Direktör: Sarina Wiegman (İngiltere Milli Takımı)

En İyi Erkek Teknik Direktör: Lionel Scaloni (Arjantin Milli Takımı)

En İyi Taraftar: Arjantin Milli Takımı taraftarları

En İyi Kadın Futbolcu: Alexia Putellas (FC Barcelona)

En İyi Erkek Futbolcu: Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

En İyi Kadın 11: Endler, Bronze, Leon, Williamson, Renard, Oberdorf, Walsh, Putellas, Mead, Kerr, Morgan

En İyi Erkek 11: Courtois, Hakimi, Van Dijk, Cancelo, De Bruyne, Casemiro, Modric, Messi, Benzema, Haaland, Mbappe