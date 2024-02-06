6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Ahmet Eyüp Türkaslan için 1 yıl sonra çarpıcı detay: 'Eğer takıma izin vermemiş olsaydık...'

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Türkiye, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsılmıştı. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği felaket, spor dünyasını da derinden vurmuştu. Maalesef birçok sporcu, yaşanan depremlerde hayata gözlerini yummuştu.

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan da hayatını kaybeden sporcular arasında yer alıyordu. Enkazdan cansız bedenine ulaşılan Türkaslan'ın o dönemki teknik direktörü Yılmaz Vural, takım arkadaşı Yakup Alkan ve avukat Burak Kocagöncü, 7 Şubat'taki kayıp hakkında Spor Arena'dan Muhammet Duman'a konuştu.

VURAL: "EĞER TAKIMA İZİN VERMESEYDİK..."

Yılmaz Vural'ın sözleri şu şekilde;

"Ahmet, birlikte çok kısa bir süre çalışsak da çok güzel bir çocuktu. Biz Rize maçından döndükten sonra eşi Malatya’da olduğu için o otobüsle geri dönmüştü. Takıma o gün izin vermiştik. Cumartesi gecesi Rize maçını oynadık. Ahmet ve bazı kulüp çalışanları otobüsle Malatya’ya döndü. Ertesi gün deprem oldu. Hemen yardımcı antrenörlerimi topladım, hep beraberdik. Sabiha Gökçen’den Elazığ’a gittik. Normalde Elazığ’dan Malatya’ya 1 saatte gidersiniz ama 5-6 saat sürmüştü. Hava -22 dereceydi, yollar resmen patlamıştı. Ahmet’in cenazesini Gaziantepli olduğu için oraya götürdük ve defnettik. Eğer takıma izin vermeseydik aynı evde kalan oyuncular da olduğu için daha çok vefat eden oyuncular olabilirdi. Çok şükür takıma iyi ki izin vermişiz. Ahmet gibi diğer kardeşlerimizi de kaybedebilirdik. Ahmet, hala içimizde yaşıyor. O, çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Eşi de enkazdan çıkarıldı. Ahmet, çok uyumlu ve takımdaki arkadaşları tarafından sevilen bir oyuncuydu. Ahmet 2.kaleci konumundaydı ama hiçbir problem çıkarmazdı. Hocalarına saygılı bir futbolcuydu. Hepimiz şok olduk, ona çok alışmıştık. Ahmet’le çok güzel ilişkilerimiz vardı. Hiçbir zaman futbolcu-antrenör ilişkisi içinde değildik. Aramızda baba-oğul gibi bir iletişim vardı."

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ALKAN: "FUTBOL CAMİASININ EN İYİ İNSANLARINDAN BİRİYDİ"

Yakup Alkan'ın ifadeleri ise şöyle;

"Ahmet, Rizespor deplasmanından dönmüştü. Ben kulüple sözleşmemi feshetmiştim, o yüzden deplasman maçına gitmemiştim. Takıma birkaç günlük izin verilmişti. Ahmet, ailesinin yanına gitti. Ben depremden 1 gün önce transfer görüşmeleri için Malatya’dan çıktım, Ahmet ise Rize maçı dönüşü Malatya’ya geldi. Depremden 18 saat önce Malatya’dan çıkmıştım. Şanlıurfa’ya vardıktan bir gün sonra deprem oldu. Yaşayacağımız varmış. Ahmet, futbol camiasının gördüğü en iyi insanlardan biriydi. Hiçbir saygısızlığını ve takım arkadaşlarına yanlış bir kelimesini daha görmedik, duymadık. İşinde gücünde olan bir futbolcuydu. Ailecek hep beraber görüşür, otururduk. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun."

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AVUKAT KOCAGÖNCÜ: "ALACAKLARI HALA ÖDENMEDİ"

Ahmet Eyüp Türkaslan'ın avukatı Burak Kocagöncü ise merhum kalecinin sözleşmesel alacaklarının kulüp tarafından ödenmediğini belirterek, "Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın kulüpten olan sözleşmesel futbolcu alacakları, depremin üzerinden 1 yıl geçmiş olmasına rağmen hala ailesine ödenmedi. Bu hafta ailesi ile görüştüm. Kulüp tarafından kendilerinin aranmadıklarını ve kendilerine başsağlığı bile dilenmediğinin bilgisini aldım. Kulübün ekonomik zorluklar geçirdiğinin farkında olan ailenin önceliği zaten para değil acıyı paylaşmaktı. Yeni yönetim geldiğinde “Ahmet Eyüp’ün mezarına gideriz, ailesini ziyaret ederiz” gibi sözler verilmesine rağmen bu konuda da bugüne kadar herhangi bir gelişme yaşanmadı. Biz de durumun hassasiyeti içinde bu sözlere güvendik ve bekledik. Üzerinden 1 sene geçmesine rağmen somut hiçbir adım atılmadı. Bunun haricinde konu sadece para da değil. Hala bu noktada olmamız herkesin ayıbıdır. Müvekkilim olan çok değerli bir futbolcu kardeşimiz vefat etti, onun haklarını hem maddi olarak hem de manevi anlamda korumak benim görevim. Biz Yeni Malatyaspor Kulübü’nden ekstra bir şey talep etmedik. Sadece oyuncunun vadesi gelmiş alacaklarını ailesine teslim etmek üzere talep ettik. Bu konuda benim herhangi bir avukatlık ücret talebimin bulunmadığını da hem aileye hem kulübe ilettim. Üzerinden 1 yıl geçmiş bu olayın daha fazla uzamadan kapatılması adına biz Yeni Malatyaspor camiasının adım atmasını bekliyoruz. Benim için şu an bu dosya manevi bir dosyadır. Ailenin hakkı olan parayı alması ve aileye destek olunması tek isteğimdir." dedi.

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YILMAZ VURAL CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI

Dönemin Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 7 Şubat tarihinde enkaz altında kalan kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Yılmaz Vural, yaptığı açıklamada, "Ahmet'imizin cansız bedenine ulaşıldı. Ahmet Eyüp Türkaslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Eyüp Türkaslan hakkında açıklama yapan Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman ise "Maalesef Ahmet Eyüp Türkaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı" diye konuşmuştu.