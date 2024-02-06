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Depremin 1. yılında Volkan Demirel'den ağlatan paylaşım: "Atsu'nun golü ondan aldığımız son hediye"

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#Volkan Demirel#Hatayspor#Atsu
Depremin 1. yılında Volkan Demirelden ağlatan paylaşım: Atsunun golü ondan aldığımız son hediye
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 09:51

Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, 1 sene önce yaşanan deprem faciasında hayatını kaybeden futbolcu Christian Atsu için duygusal bir paylaşımda bulundu.

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6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.5 büyüklüğündeki depremler büyük bir yıkıma neden olmuştu. Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat depreminin üzerinden bir yıl geçti.

Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketinin 1. yılında, hayatını kaybeden eski oyuncusu Christian Atsu için bir paylaşımda bulunan Volkan Demirel herkesi duygulandırdı.

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"YILBAŞINDA ELİNDE ZARFLARLA GELDİ"

Volkan Demirel, bir programda Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybeden futbolcusu Christian Atsu'nun kulüp çalışanlarına yaptığı jesti böyle anlatmıştı: 

"Bir gün geldi... 'Beni oynatmıyorsun' dedi. Sonraki maç kaleye vurdu ve gol oldu. Gerçekten çok mutlu oldum. Sonra havaya kaldırdım onu. Bir yılbaşında elinde zarflarla geldi. Ben de espri yaptım, 'Hayırdır evleniyor musun?' diye. O zarfların içine kendince bir miktar koymuş. Çalışanlara dağıtıyor. Böyle gönlü de zengin bir insandı."

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Demirel, depremin 1. yılında sosyal medya hesabından ise bu mesajı paylaştı: 

"Atsu'nun attığı bu gol, ondan aldığımız son hediye. Depremden hemen önce gelen bu gol, saf sevinç ve umudu simgeliyor. Fakat sonrasında yaşanan deprem, Atsu'yu, Taner hocamızı ve birçok sevdiğimizi bizden aldı. Şimdi, onların aramızdan ayrılışlarının, Hatay'ın ve 10 ilimizin uğradığı büyük kaybın bir yılı geride kaldı. Büyük bir sevgi ve rahmetle anıyoruz."

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat 2023 depremleri için düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

Depremin 1. yılında Volkan Demirelden ağlatan paylaşım: Atsunun golü ondan aldığımız son hediye

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel de ’Tam bir yıl önce bugün, bu saatler…’’ sözleriyle şu ifadelere yer verdi:

‘’Siz bakmayın küçük siyah camlar arkasından gördüklerinize, insan yaşamaya devam edebilmesi için unutmaya programlı bir varlık, doğamız böyle. Ama ben bir daha hiç bu fotoğraftaki kadar mutlu olamadım o zamandan beri. O gece o felaketi yaşayan herkes de biliyorum benim gibi, bir daha eskisi gibi olması belki de uzun yıllar alacak. Kızgınlığım da geçmiyor, doğaya değil… depreme değil… insana, gözü doymak bilmeyen insana, aç gözlülüğe, ihmallere… Acıların ajite edilmesinden de, acıya bağlanıp yaşanmasından da hoşlanmıyorum fakat bu yaşadıklarımız unutulmasın istiyorum, dersler alınsın artık tekrarlanmasın. O zaman yitip giden canlar rahat uyuyacak sanki, buna inanıyorum…’’

 

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#Volkan Demirel#Hatayspor#Atsu

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