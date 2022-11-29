Louis Van Gaal | Bir futbol bilgesinin son tangosu: Hastalığını oyuncularından gizledi, şimdi gözü kupada!

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Dünya Kupasının önemli takımlarından Hollanda, 2022 Dünya Kupası A grubunda bugün ev sahibi Katar ile karşı karşıya gelecek. Senegal’i 2-0’lık skorla mağlup eden, Ekvador ile 1-1 berabere kalan “Portakallar” oynadıkları futbolla otoritelerde hayal kırıklığı yaratsa da grubu lider tamamlama şansına sahip.

Ekvador'a karşı oynan futboldan hiç memnun olmayan Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis Van Gaal (71), hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Geçtiğimiz yıl prostat kanserine yakalandığını açıklayan ve kanser tedavisi gördüğü dönemde hasta yatağından kalkarak takımının başına geçen tecrübeli teknik adam, uzun süre hastalığını oyuncularından saklamıştı.

"Her milli takım arasında, oyuncuların fark etmemesi için geceleri kamptan ayrılıyordum ve hastaneye gidiyordum. Antrenmanlarda yanaklarım kızardığında oyuncular sarf ettiğim efor yüzünden çok sağlıklı olduğumu düşünüyorlardı. Ben de sağlıklı olduğumu düşünüyordum ama değilmişim."

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HOLLANDA FUTBOLUNUN GENERALİ

Ajax, Barcelona ve Manchester United ve son olarak Hollanda Milli Takımını üç dönem çalıştıran Van Gaal, Rinus Michels ve Johan Cruyff'tan sonra modern futbolun dönüşümünü en çok etkileyen futbol adamlarının başında geliyor.

1 UEFA Şampiyonlar Ligi (1994-95); 1 UEFA Kupası (1991-92); 2 UEFA Süper Kupası (1995-96 (Ajax), 1997-98 (Barcelona)); 4 Hollanda 1. Ligi (1993-94, 1994-95, 1995-96, 2003-04 (Ajax), 2008-09 (Az Alkmaar); 2 İspanya 1. Ligi (La Liga) 1997-98, 1998-99; 1 İngiltere FA Cup (2015-16); 1 Alman 1. Ligi Bundesliga (2009-10) başta olmak üzere birçok kupayı kaldıran Van Gaal, Hollanda futbolunun “Generali” olarak görülüyor.

2021 yılı ağustos ayında Frank de Boer'un yerine milli takımın başına geçen Van Gaal, 3. döneminde Hollanda A Milli Takımı’nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nu lider olarak bitirmesini sağladı.

Grafik: Harun Elibol

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Hollandalıların “Eigenwijs” (Burnu havada) yakıştırmasını yaptığı Van Gaal, kendisi ile ilgili yapılan bu yakıştırmayı büyük bir memnuniyetle benimsiyor. Emeklikten geri dönerek Hollanda’yı üçüncü kez çalıştırmaya ve en büyük kupayı kazanmaya uğraşan tecrübeli teknik adam, bu uğurda hastalığını dahi göz ardı etti.

Ajax, Barcelona, Bayern Münih, AZ Alkmaar ve Manchester United ile kazandığı şampiyonlukların yanında büyük bir eksikliğin olduğunu belirten Van Gaal, 2014 Dünya Kupası’nda alınan üçüncülüğün bir başarı olmadığını, bu nedenle 2022’de kupayı evlerine götürmeyi istediklerini söyledi.

Bu uğurda, eşi Truus van Gaal’a verdiği sözden geri dönen tecrübeli teknik adam aynı zamanda, 92 yıllık Dünya Kupası tarihindeki en yaşlı üçüncü teknik direktör unvanını kazandı. Şayet Hollanda yarı finale kalırsa Van Gaal, Uruguay eski teknik direktörü Oscar Tabarez'i geçerek turnuva tarihinde yarı finale çıkan en yaşlı ikinci teknik adam olacak.

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KATAR’A GELMEDEN 25 SEANS KEMOTERAPİ GÖRDÜ

50 yıllık kariyerinin son perdesine çıkan Van Gaal, Nisan ayında Hollanda televizyon kanalı RTL'de katıldığı bir programa yorumlarıyla renk kattı. Ta ki, bir ana kadar... Kendisiyle ilgili o güne dek konuşmayan Hollandalı teknik adam ileri seviyede prostat kanseri olduğunu ve tedavi gördüğünü duyurunca, ülke kamuoyu neye uğradığını şaşırdı.

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Oyunculardan ve yakın çevresinden sakladığı hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulunan ve morali son derece iyi olan Van Gaal, “Hastanede ayrıcalıklı muamele gördüm. Randevuya gittiğimde arka kapıdan içeri girmeme izin verildi ve hemen başka bir odaya alındım. Harika bir şekilde tedavi edildim. Elbette bu durumu çevreme anlatacaktım ancak ikinci kişilerden duyulmaması çevrem hakkında çok şey söylüyor. Bu iyi bir şey” dedi ve devam etti:

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"Prostat kanseri sizi öldürmez, en azından vakaların yüzde 90'ında durum böyle. Sizi öldüren genellikle altta yatan diğer hastalıklardır. Oldukça agresif türe sahiptim."

71 yaşındaki teknik adam Katar’a gelebilmek için büyük acılara da göğüs germiş. Tedavi süresi boyunca toplamda 25 kez kemoterapi tedavisi gören Van Gaal, Dünya Kupası eleme maçları boyunca karşılaşmaların ardından doğruca hastaneye koştuğunu söylüyor. Buna rağmen, Rotterdam'da oynanan ve Norveç'i 2-0 yendikleri son eleme maçında dahi tekerlekli sandalye ile takımının başındaydı.

‘TAKIMI NASIL YÖNETİYORSANIZ, HASTALIĞI DA AYNI ŞEKİLDE YÖNETMELİSİNİZ’

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Van Gaal'in rahatsızlığını oyunculara söylemeyen takım yöneticileri, kemoterapi dönemini gizleyebilmek için takım için farklı hikâyeler yaratmış. Van Gaal’in tekerlekli sandalyeyle antrenmanlara geldiği dönemde, tecrübeli teknik adamın bisikletten düştüğünü ve bacağını incittiği söylenmiş.

Hollandalı yönetmen Geertjan Lassche’in belgeselinde konuşan Van Gaal, “Bir futbol takımını nasıl yönetiyorsanız, bu hastalığı da aynı şekilde yönetmek zorundasınız” ifadesini kullandı. Tüm olumsuzluklara rağmen çevresine espriler yapmaktan geri kalmayan Van Gaal, golf oynarken ve kendisini sürekli övmeyi ihmal etmedi:

“Ne güzel atış! Tam olarak inmesini istediğim yere gitti. Harika vuruş; gerçekten çok güzel vurdum.”

Lassche’in sorularını yanıtlayan Van Gaal, “Tedavinin ilk üç haftası gerçekten korkunçtu” dedikten sonra, “Her kemoterapi seansının tüm yan etkilerini yaşadım. Ama sadece kemoterapi nedeniyle değil ayrıca erkeklik hormonlarını azaltmak için bir iğne de yaptırıyorsunuz. Bu libidonuzu tamamen yok ediyor. Ben de kendimi golf oyununa verdim” diye konuştu.

‘KAFASINDA TEK BİR ŞEY VAR O DA DÜNYA KUPASINI KALDIRMAK.”

Hollanda’nın Dünya Kupası'nı kazanma şansı sorulduğunda, en düşük performanslarında dahi takımının final için her zaman güçlü bir aday olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, unutulmaz bir turnuva yaşayacaklarının sözünü verdi.

Hollanda takımının defans oyuncusu Virgil van Dijk ise Van Gaal'ın hastalığının kendileri için "büyük bir şok" olduğunu söyledi ve bütün takımın, antrenörleri için unutulmaz bir turnuva çıkartacakları konusunda kararlı olduğunu belirtti. Takımın kanat oyuncularından Steven Berghuis ise 71 yaşındaki teknik adama çektiği geçmiş olsun mesajının ardından Van Gaal'ın kendisine verdiği cevabı şu sözlerle aktardı:

“WhatsApp'tan destek mesajı gönderdim. Bana verdiği cevap ise ‘Teşekkür ederim. Umarım dünya şampiyonu olmaya hazırsındır’ oldu. Şu an için kafasında tek bir şey var o da Dünya Kupasını kaldırmak.”

Van Gaal tüm olumsuzluklara rağmen şampiyon olmaktan başka bir şey düşünmüyor. Öyle ki, Van Gaal’lı Hollanda son 15 maçının 11’ini kazandı ve 4 maçını berabere tamamladı. Euro 2020'de yarı finalist olan Danimarka'ya karşı dört gol atmayı başardı.

‘BU TAKIMLA DAHA FAZLASINI YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM’

Turnuvaya oldukça hazır geldiklerini söyleyen Van Gaal, “Oluşturduğumuz yapıyı, koyduğum kuralları ve disiplini seviyorum” ifadesini kullanıyor. Sahaya çıkmadan oyuncularına cesaret ve ilham veren Van Gaal, şartlar ne olursa olsun kazanmak için mücadele edecek bir takım oluşturdukları görüşünde.

2-0’lık Senegal galibiyetiyle turnuvaya başlayan Hollanda, Ekvador karşısında gösterilen kötü performans neticesinde ülke kamuoyunun gündemindeydi. Kendine has üslubuyla eleştirileri cevaplayan Van Gaal, “Bugün kendilerini gösteremediler ama bir sonraki maç farklı olacak, ben inanıyorum. Hollanda medyası olarak siz de takımınıza destek olabilirsiniz” dedi ve devam etti:

“Ben karamsar değilim, bir şeyleri kaybetmiş değiliz. 2014'ü bugünkünden daha güçsüz bir kadroyla üçüncü bitirdik. Oluşturduğumuz bu takımla daha fazlasını yapacağımıza inanıyorum. Şu anda 4 puanımız var ve zirvedeyiz. Bence bu harika bir durum.”





BİR FUTBOL ADAMININ SON TANGOSU

Hollandalı teknik adamın eşi Truus van Gaal’ın bugünlerde en büyük korkusu, eşinin rahatsızlığının yoğun stres altında yeniden nüksetmesi. Turnuvaya ilişkin soruları yanıtlayan Truus, “Tedavinin başında, kanseri yenebilirsek Portekiz’e gitmeyi hayal etmiştik. Güneşin tadını çıkartacak, yeni yerleri görecek ve kumsalda yürüyüşler yapacaktık. Kumsalda yürüyüşler yapmak daha az stresli olmaz mıydı? Elbette çok daha güzel olurdu” dedi.

Fakat, Van Gaal gibi iliklerine kadar futbola bulanmış biri için uzun süre bu oyundan kopmak mümkün değil. 15 yıllık emekliliği süresinde her fırsatta futbola dönen Van Gaal, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 2022 Dünya Kupası’nın ardından kesin olarak antrenörlük kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Bugün Katar karşısına mutlak galibiyet için çıkacak olan Hollanda, futbol hayatının son tangosunu yapan ve mutlu son için hayatını ortaya koyan bir futbol adamının liderliğinde son 16 için top koşturacak.