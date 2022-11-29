Akılalmaz görüntü: Geminin dümeninde 11 gün seyahat ettiler

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Nijerya’dan yola çıkan bir geminin gövdesinin aşağısında, su hizasında bulunan dümen bölümünde 11 gün boyunca seyahat eden 3 mülteci İspanya sahil güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTILAR

İspanya Sahil Güvenlik güçleri, akılalmaz olayın görüntülerini resmi Twitter hesaplarından paylaştı.

Sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen fotoğraflarda üç kaçak yolcu petrol ve kimyasal madde taşıdığı öğrenilen 'Alithini II' isimli tankerin dümeninde otururken görünüyor.



Malta bandıralı 'Althini II' adlı tankerin 17 Kasım’da Nijerya'nın Lagos kentinden ayrıldığı belirtildi.

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Marine Traffic'e göre gemi 11 günlük yolculuğun ardından Pazartesi günü öğleden sonra İspanya'nın Büyük Kanarya adasındaki Las Palmas kentine ulaştı.

Yolcuların 11 gün boyunca geminin dümeninde yolculuk yaptığı belirtildi.

DEHİDRASYON VE HİPOTERMİ BELİRTİLERİ GÖSTERDİLER

Sahil güvenlik tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada “Bu öğleden sonra Sahil Güvenlik botu, Las Palmas limanına demirlemiş ve Nijerya'dan gelen Althini II gemisinin dümen kanadında bulunan üç kaçak yolcuyu kurtardı.” ifadeleri yer aldı.

Mültecilerin zorlu yolculukları sonrası dehidrasyon ve hipotermi belirtileri göstermesi sonrası acilen hastaneye kaldırıldığını belirten yetkililer, "Limana sevk edilenler sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı" açıklamasında bulundu.



Kanarya Adaları'na tehlikeli geçişler, Akdeniz rotalarındaki kontrollerin sıkılaştırılmasının ardından son yıllarda önemli ölçüde arttı.

Kanarya Adaları hükümetinin göçmenlik danışmanı Txema Santana, kaçak yolcuların bölgede bir ilk olmadığını belirtti ve “Bu ilk değil, son da olmayacak. Kaçak yolcular maalesef her zaman aynı şansa sahip olmuyorlar” dedi.

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YÜZDE 51 ARTTI

İspanya'dan alınan resmi veriler, deniz yoluyla takımadalara göçün, bir önceki yıla göre yüzde 51 arttığını ortaya koydu

Her yıl yeni bir hayat kurmak ümidiyle yola çıkan binlerce insan, köhne ahşap tekneler ya da şişme botlar ile çıktıkları tehlikeli yolculuklarda can veriyor.