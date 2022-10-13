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5 maç, 0 dakika! Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer Portekiz'de kulübeye hapsoldu

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#Fenerbahçe#Berke Özer#Fenerbahçe Berke Özer
5 maç, 0 dakika Fenerbahçeden ayrılan Berke Özer Portekizde kulübeye hapsoldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 11:25

Fenerbahçe'den yeteri kadar forma şansı bulamadığı için ayrılan Berke Özer, yeni takımında henüz dakika buamadı.

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Fenerbahçe’den düzenli olarak ilk 11 oynayacağı bir takıma gitmek için ayrılan Berke Özer, bu sezon henüz forma şansı bulamadı. Portekiz Ligi ekibi Portimonense’ye transfer olan genç kaleci, şu ana kadar formayı henüz kapamadı.

Bu sezon başı Portekiz'in Portimonense takımına transfer olan genç kaleci kadroda yer aldığı 5 maçta da yedek kulübesinde oturdu.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın arkasında görev yapan ancak kariyerini Avrupa'da sürdürme amacıyla kulüpten ayrılan Berke, Famalicao, Sporting Lizbon, Chaves, Vizela ve Porto maçlarında Japon kaleci Kosuke Nakamura'yı kesemedi. 

Piyasa değeri 350 bin euro olan Nakamura, Samuel'in Porto'ya transferi sonrasında kaleye geçmişti. Berke Özer'in Transfarmarkt verilerine göre piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...

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Berke Özer, geçtiğimiz aylarda DHA'ya verdiği röportajda oynamak istediği bir kulübe transfer olmak istediğini ifade etmişti.

EN DOĞRU OLAN KARARI SEÇMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

"Ekibimizle birlikte ince eleyip, sık dokuyoruz. Genç bir oyuncuyum. Oynamam gerekiyor. Bunun neticesinde de en doğru kararı almak için bekliyoruz. Görüştüğümüz kulüpler de var. İnşallah en kısa zamanda sonuca varacağız"

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KARİYERİMİ AVRUPA'DA SÜRDÜRMEK İSTİYORUM

"Benim için en önemli şey oynamak. Bunun yanında kariyerimi Avrupa'da sürdürmek istiyorum. Ama tabii ki en önemlisi oynamak, oynayabilmek, gelişebilmek. Fenerbahçe'de 4 sene geçirdim. Bu 4 senede çok önemli şeyler öğrendim. Bu öğrendiklerimi, Avrupa'da en iyi şekilde uygulamak istiyorum" 

HEM TÜRKİYE'DEN, HEM DE YURT DIŞINDAN BİRÇOK TEKLİF ALDIK

"Bu süreç bizim için Ocak ayında belli oldu. Başkanımız da açıkladı. Bu süreçte hem Türkiye'den, hem de yurt dışından birçok teklif aldık. Dediğim gibi bizim hedefimiz yurt dışında oynamak, kariyerimizi orada devam ettirmek. Bunun neticesinde tüm kulüplerimize saygıyla cevaplarımızı ilettik. Benim için şu an ilk hedef, kariyerime yurt dışında devam etmek."

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