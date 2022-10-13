Temsilcilerimiz kritik virajda! Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor...

Haberin Devamı

Avrupa kupalarında ikişer takımla yer aldığımız UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde dördüncü hafta maçları bugün oynanacak. 6’şar maçın oynandığı gruplarda dördüncü maçlar takımlarımızın kaderi açısından belirleyici olacak. Avrupa Ligi’nde bu sezon ön elemeler dahil yenilgisiz ilerleyen ve grubunda lider durumda bulunan Fenerbahçe bugün 19.45’te Kıbrıs Rum Kesimi’nde AEK Larnaka’yı yenerse bir üst turu garantileyecek. Temsilcimiz puan kaybı durumunda, 19.45’teki bir diğer maçta Dinamo Kiev’in Rennes’e yenilmesi halinde en kötü ihtimalle grup üçüncülüğünü yani Konferans Ligi’ni cebine koyacak. Konferans Ligi’nde ise Başakşehir yine 19.45’teki maçta Letonya ekibi Rigas Futbola Skola’yı yenerse, İskoç Hearts’ın Fiorentina’ya mağlup olması durumunda ilk ikiyi garantileyecek.

Haberin Devamı

ZORLU MÜCADELELER

Kıran kırana mücadelenin yaşandığı gruplarda yer alan ekiplerimizden Trabzonspor, 22.00’de başlayacak maçta Monaco’yu yenerek liderlik yarışına dahil olmanın hesaplarını yapıyor. Aynı saatte Sivasspor da tüm takımların 4’er puanla sıralandığı grubunda Kosova ekibi Ballkani’yi deplasmanda yenip son iki maç öncesi avantaj elde etmeye çalışacak.

FENERBAHÇE TUR BİLETİ PEŞİNDE

F.Bahçe Avrupa Ligi B Grubu’nda AEK Larnaka karşısında gruptan çıkmayı garantilemek için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertlilerde Peres, Mert Hakan, King, Arao ve kas ağrısı olan Zajc kafilede yer almadı. Soğuk algınlığı geçiren Batshuayi ise G. Kıbrıs’a götürüldü.

TRABZON'UN KONUĞU MONACO

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında bugün 22.00’de deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Monaco’yu konuk edecek. Bordo mavililerde cezalı Gomez ile sakat Dorukhan forma giyemeyecek. Aynı saatte Ferençvaroş, Kızıl Yıldız’ı konuk edecek.

Haberin Devamı

BAŞAKŞEHİR, RFS'Yİ AĞIRLIYOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu’nda lider durumda bulunan Başakşehir geçen hafta golsüz berabere kaldığı Rigas Futbol Skola’yı ağırlayacak. Emre Belözoğlu’nun takımında sakatlığı bulunan isimlerden Szyzs’in durumu maç saatinde belli olacak. Duarte ve Şener’in ise forma giymesi beklenmiyor. Günün diğer maçında 19.45’te Fiorentina, Hearts’ı konuk edecek

SİVAS BEŞ EKSİKLE BALLKANI SINAVINDA

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu’nda Demir Grup Sivasspor geçen hafta evinde 4-3 yenildiği Kosova ekibi Ballkani’ye konuk olacak. Zorlu karşılaşma 22.00’de başlayacak. Kırmızı beyazlılarda sakatlıkları süren James, Ziya, Ahmed Musa, Camara ve Ulvestad Priştine’ye götürülmedi. Bu grubun diğer maçında 19.45’te Rumen ekibi CFR Cluj evinde Slavia Prag’ı konuk edecek.

Haberin Devamı