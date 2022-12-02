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5 gollü maçta Sırbistan'ı yenen İsviçre tur atladı! (Maç özeti)

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#Dünya Kupası 2022#Dunyakupasi#İsviçre
5 gollü maçta Sırbistanı yenen İsviçre tur atladı (Maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 23:55

2022 Dünya Kupası G Grubu son maçında İsviçre, Sırbistan'ı 3-2 yenerek grubu ikinci bitirdi ve son 16 turuna yükseldi.

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2022 Dünya Kupası G Grubu son maçında Sırbistan ile İsviçre karşılaştı. Stadyum 974'te oynanan ve Arjantinli hakem Fernando Rapallini'nin düdük çaldığı maçı 3-2 kazanan İsviçre oldu.

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İsviçre'nin gollerini 20. dakikada Xherdan Shaqiri, 44. dakikada Breel Embolo ve 48. dakikada Remo Freuler attı. Sırbistan'ın sayıları ise 26. dakikada Mitrovic'ten ve 35. dakikada Dusan Vlahovic'ten geldi.

Grubun diğer maçında Kamerun, Brezilya'yı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından İsviçre puanını 6'ya çıkardı ve 6 puanlı Brezilya'nın averajla arkasında kaldı ve grubu ikinci sırada bitirerek son 16 turuna yükseldi. 4 puanlı Kamerun ve 1 puanda kalan Sırbistan kupaya veda etti.

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SIRBİSTAN 2-3 İSVİÇRE

GOLLER: 20' Shaqiri, 27' Mitrovic, 35' Vlahovic, 44' Embolo, 48' Freuler

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İlk yarı sonucu: 2-2

İLK 11'LER

Sırbistan: Vanja, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic, Zivkovic, Milinkovic-Savic, Lukic, Kostic, Tadic, Vlahovic, Mitrovic.

İsviçre: Kobel, Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow, Vargas, Embolo.

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