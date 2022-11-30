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Katar'da devam eden FIFA 2022 Dünya Kupası'nda yasak aşk skandalı yaşanıyor. Futbolcuların ailelerinin kamp ziyaretlerine izin verildiği organizasyonda ortaya atılan son iddia gündemi sarstı.
Dünya Kupası arası öncesinde Juventus formasıyla Serie A'da çıktığı 10 resmi maçta 6 gol - 1 asistlik performans sergileyen ve turnuvaya oldukça formda gelen Dusan Vlahovic'in Katar'da beklentilerin altında süre alması soru işaretleri oluşturmuştu.
Brezilya maçında oyuna sonradan dahil olan ve Kamerun mücadelesinde ise hiç süre alamayan yetenekli futbolcunun neden oynatılmadığı konusunda açıklamalarda bulunan Sırbistan teknik direktörü Dragan Stojkovic, oyuncusunun sakat olduğunu öne sürmüştü.
Dragan Stojkovic'in bu demecinin ardından paylaşımda bulunan Dusan Vlahovic ise "hazırım" mesajı vermiş ve hocasının açıklamalarını yalanlamıştı. Şimdi ise Dusan Vlahovic'in Katar'da forma şansı bulamamasının sebebinin bahsi geçen yasak aşk skandalı olduğu iddia edildi.
Sırbistan milli takımı kampında Dusan Vlahovic'in yedek kaleci Predrag Rajkovic'in eşiyle, Nemanja Gudelj'in ise Luka Jovic'in eşiyle birlikte olduğu öne sürüldü. Yasak aşk iddialarına adı karışan Luka Jovic'in eşi, Türk futbolseverlerin çok yakından tanıdığı bir isim...
Gazeteci Richard Wilson'ın haberine göre; Nemanja Gudelj ile birlikte olduğu öne sürülen Luka Jovic'in eşi, Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sofija Milosevic'ten başkası değil... Yasak aşkı medyaya sızdıran ise milyarder Sırp işinsanı Dragan Solak.
Aynı zamanda ülkenin önemli medya patronlarından biri olan Dragan Solak'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile arasının iyi olmadığı ve elindeki muhalif basın gücünü kullanarak milli takım ve Vucic'e zarar vermek adına yaşananları sızdırdığı öne sürüldü. Solak'ı haberi sızdırmakla suçlayan medya kuruluşları ise Vucic'e olan yakınlığıyla biliniyor.
Adem Ljajic, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde birlikte olduğu sevgilisi Sofija Milosevic ile yaşadığı çalkantılı ilişki sebebiyle zor günler geçirmişti. Ayrılık kararı sonrasında depresyona girmiş ve kariyeri zarar görmüştü.
O dönemki haberlerde; Adem Ljajic'in, Sofija Milosevic'i unutamadığı ve eski sevgilisinin milli takımdan arkadaşı Luka Jovic ile birlikte olmasını kaldıramadığı kaydedilmişti. O dönem açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yetenekli futbolcunun özel hayatında sıkıntılar olduğunu doğrulamıştı.
Ahmet Nur Çebi, o dönem verdiği bir demeçte, "Ljajic'in iyi yaşamadığı kulağıma geliyor. Düzelmezse kendi bilir." demişti. Yorumcu Tümer Metin ise, "Adem Ljajic kız arkadaşıyla sorunu var diye oynamıyor." ifadelerini kullanmıştı.
Bu süreçte alkol problemi yaşayan Adem Ljajic'in futbol kariyeri büyük yara almış ve ilerleyen dönemde Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Sofija Milosevic ise aşk hayatıyla ilgili o dönem, "Futbolcu sevgili mi? Artık yeter. Bugüne kadar onlarla yeterince ilişki yaşadım." demişti.
Luka Jovic, 2014'ten bu yana süren bir ilişkisi olmasına rağmen Sofija Milosevic ile görüntülenmişti. Deneyimli futbolcunun ihanet iddialarının gölgesinde başlayan bu yeni ilişkisi bir süre manşetlerden düşmemişti.
Sırp basını, söz konusu ilişkinin ortaya çıkmasının ardından, "Luka, Sofia yüzünden milli takım kadrosundan çıkarıldı. Kendisi, sakatlığı olduğunu ve Madrid'e dönmesi gerektiğini söylese de Belgrad'da kalmaya devam etti ve model sevgilisiyle gezdi. Teknik direktör de bunu öğrendi ve kendisini milli takımdan şutladı." yazmıştı.
Luka Jovic'in o dönem henüz nişanlı olduğu Sofija Milosevic ile ilişkisi uzun soluklu olmuş ve Milosevic, dünyaya getirdiği bebeğine aldığı hediyeyle herkesi şaşırtmıştı. Alışılagelmişin dışında bir hediye seçen Sofija Milosevic, Alexei adını verdiği oğluna gökyüzünden bir yıldız satın almış ve bu kararını sosyal medya hesabından duyurmuştu.