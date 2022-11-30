SIRP BASINI NELER YAZMIŞTI?

Sırp basını, söz konusu ilişkinin ortaya çıkmasının ardından, "Luka, Sofia yüzünden milli takım kadrosundan çıkarıldı. Kendisi, sakatlığı olduğunu ve Madrid'e dönmesi gerektiğini söylese de Belgrad'da kalmaya devam etti ve model sevgilisiyle gezdi. Teknik direktör de bunu öğrendi ve kendisini milli takımdan şutladı." yazmıştı.