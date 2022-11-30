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2022 Dünya Kupası'nda yasak aşk skandalı! Sırbistan milli takımı kampı karıştı... Dusan Vlahovic bu yüzden mi oynatılmıyor? Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sofija Milosevic...

Güncelleme Tarihi:

#Dunyakupasi#Dusan Vlahovic#Sofija Milosevic
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 15:46

2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nda son sırada bulunan ve henüz galibiyetle tanışamayan Sırbistan milli takımı kampında ortalık karıştı. Özellikle Dusan Vlahovic'in oynatılmaması sebebiyle spot ışıklarının altında bulunan Sırbistan'da yasak aşk skandalı yaşandığı öne sürüldü.

1/14SIRBİSTAN MİLLİ TAKIMI KARIŞTI

SIRBİSTAN MİLLİ TAKIMI KARIŞTI

Katar'da devam eden FIFA 2022 Dünya Kupası'nda yasak aşk skandalı yaşanıyor. Futbolcuların ailelerinin kamp ziyaretlerine izin verildiği organizasyonda ortaya atılan son iddia gündemi sarstı.

2/14VLAHOVIC NEDEN OYNAMIYOR

VLAHOVIC NEDEN OYNAMIYOR?

Dünya Kupası arası öncesinde Juventus formasıyla Serie A'da çıktığı 10 resmi maçta 6 gol - 1 asistlik performans sergileyen ve turnuvaya oldukça formda gelen Dusan Vlahovic'in Katar'da beklentilerin altında süre alması soru işaretleri oluşturmuştu.

3/14HOCASI SAKAT DEDİ AMA...

HOCASI SAKAT DEDİ AMA...

Brezilya maçında oyuna sonradan dahil olan ve Kamerun mücadelesinde ise hiç süre alamayan yetenekli futbolcunun neden oynatılmadığı konusunda açıklamalarda bulunan Sırbistan teknik direktörü Dragan Stojkovic, oyuncusunun sakat olduğunu öne sürmüştü.

4/14HAZIRIM MESAJI VERMİŞTİ

"HAZIRIM" MESAJI VERMİŞTİ

Dragan Stojkovic'in bu demecinin ardından paylaşımda bulunan Dusan Vlahovic ise "hazırım" mesajı vermiş ve hocasının açıklamalarını yalanlamıştı. Şimdi ise Dusan Vlahovic'in Katar'da forma şansı bulamamasının sebebinin bahsi geçen yasak aşk skandalı olduğu iddia edildi.

5/14YASAK AŞK İDDİASI

YASAK AŞK İDDİASI

Sırbistan milli takımı kampında Dusan Vlahovic'in yedek kaleci Predrag Rajkovic'in eşiyle, Nemanja Gudelj'in ise Luka Jovic'in eşiyle birlikte olduğu öne sürüldü. Yasak aşk iddialarına adı karışan Luka Jovic'in eşi, Türk futbolseverlerin çok yakından tanıdığı bir isim...

6/14SOFIJA MILOSEVICİN İSMİ YASAK AŞ SKANDALINDA GEÇİYOR

SOFIJA MILOSEVIC'İN İSMİ YASAK AŞ SKANDALINDA GEÇİYOR

Gazeteci Richard Wilson'ın haberine göre; Nemanja Gudelj ile birlikte olduğu öne sürülen Luka Jovic'in eşi, Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sofija Milosevic'ten başkası değil... Yasak aşkı medyaya sızdıran ise milyarder Sırp işinsanı Dragan Solak.

7/14ÇIKAR ÇATIŞMASI YAŞANIYOR

ÇIKAR ÇATIŞMASI YAŞANIYOR

Aynı zamanda ülkenin önemli medya patronlarından biri olan Dragan Solak'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile arasının iyi olmadığı ve elindeki muhalif basın gücünü kullanarak milli takım ve Vucic'e zarar vermek adına yaşananları sızdırdığı öne sürüldü. Solak'ı haberi sızdırmakla suçlayan medya kuruluşları ise Vucic'e olan yakınlığıyla biliniyor.

8/14ADEM LJAJIC AYRILIK SONRASI DEPRESYONA GİRMİŞTİ

ADEM LJAJIC AYRILIK SONRASI DEPRESYONA GİRMİŞTİ

Adem Ljajic, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde birlikte olduğu sevgilisi Sofija Milosevic ile yaşadığı çalkantılı ilişki sebebiyle zor günler geçirmişti. Ayrılık kararı sonrasında depresyona girmiş ve kariyeri zarar görmüştü.

9/14AHMET NUR ÇEBİ DOĞRULAMIŞTI

AHMET NUR ÇEBİ DOĞRULAMIŞTI

O dönemki haberlerde; Adem Ljajic'in, Sofija Milosevic'i unutamadığı ve eski sevgilisinin milli takımdan arkadaşı Luka Jovic ile birlikte olmasını kaldıramadığı kaydedilmişti. O dönem açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yetenekli futbolcunun özel hayatında sıkıntılar olduğunu doğrulamıştı.

10/14TÜMER METİN: KIZ ARKADAŞIYLA SORUNU VAR DİYE OYNAMIYOR

TÜMER METİN: KIZ ARKADAŞIYLA SORUNU VAR DİYE OYNAMIYOR

Ahmet Nur Çebi, o dönem verdiği bir demeçte, "Ljajic'in iyi yaşamadığı kulağıma geliyor. Düzelmezse kendi bilir." demişti. Yorumcu Tümer Metin ise, "Adem Ljajic kız arkadaşıyla sorunu var diye oynamıyor." ifadelerini kullanmıştı.

11/14ALKOL PROBLEMİ YAŞADI

ALKOL PROBLEMİ YAŞADI

Bu süreçte alkol problemi yaşayan Adem Ljajic'in futbol kariyeri büyük yara almış ve ilerleyen dönemde Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Sofija Milosevic ise aşk hayatıyla ilgili o dönem, "Futbolcu sevgili mi? Artık yeter. Bugüne kadar onlarla yeterince ilişki yaşadım." demişti.

12/14LUKA JOVIC, SOFIJA MILOSEVIC YÜZÜNDEN KADRO DIŞI KALMIŞTI

LUKA JOVIC, SOFIJA MILOSEVIC YÜZÜNDEN KADRO DIŞI KALMIŞTI

Luka Jovic, 2014'ten bu yana süren bir ilişkisi olmasına rağmen Sofija Milosevic ile görüntülenmişti. Deneyimli futbolcunun ihanet iddialarının gölgesinde başlayan bu yeni ilişkisi bir süre manşetlerden düşmemişti.

13/14SIRP BASINI NELER YAZMIŞTI

SIRP BASINI NELER YAZMIŞTI?

Sırp basını, söz konusu ilişkinin ortaya çıkmasının ardından, "Luka, Sofia yüzünden milli takım kadrosundan çıkarıldı. Kendisi, sakatlığı olduğunu ve Madrid'e dönmesi gerektiğini söylese de Belgrad'da kalmaya devam etti ve model sevgilisiyle gezdi. Teknik direktör de bunu öğrendi ve kendisini milli takımdan şutladı." yazmıştı.

14/14YILDIZ HEDİYE ETMİŞTİ

YILDIZ HEDİYE ETMİŞTİ

Luka Jovic'in o dönem henüz nişanlı olduğu Sofija Milosevic ile ilişkisi uzun soluklu olmuş ve Milosevic, dünyaya getirdiği bebeğine aldığı hediyeyle herkesi şaşırtmıştı. Alışılagelmişin dışında bir hediye seçen Sofija Milosevic, Alexei adını verdiği oğluna gökyüzünden bir yıldız satın almış ve bu kararını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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#Dunyakupasi#Dusan Vlahovic#Sofija Milosevic