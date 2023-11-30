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5-0'lık galibiyet sonrası Club Brugge'de Beşiktaş şaşkınlığı: Sürpriz oldu

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#Beşiktaş#Konferans Ligi#Club Brugge
5-0lık galibiyet sonrası Club Bruggede Beşiktaş şaşkınlığı: Sürpriz oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 23:42

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5'inci maçında temsilcimiz Beşiktaş'ı 5-0 yenen Club Brugge'de Teknik Direktörü Ronny Deila açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5'inci maçında Beşiktaş sahasında Club Brugge'e 5-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Club Brugge Teknik Direktörü Ronny Deila açıklamalarda bulundu.

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Sonuçtan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Ronny Deila, "Oldukça mutluyum. İlk 15 dakikada skoru 2-0 yaptık. Sonra biraz düştük ama ikinci yarının başında baskı yaparak kontrolü bulduk ve Beşiktaş’a şans vermedik. Bizim için büyük bir galibiyet oldu. Beşiktaş grubun favorisiydi ama 1 puan almaları sürpriz oldu, beni de şaşırttı. İlk maçta da oldukça iyi oynadık. Orada da kazanabilirdik. Bugün hak ettiğimiz bir maçı kazandık. İki maça baktığımızda sonuçtan memnunum" ifadelerini kullandı.

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#Beşiktaş#Konferans Ligi#Club Brugge

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