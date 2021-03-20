4-3 biten Galatasaray - Rizespor maçı sonrası Fatih Terim'e eleştiri! 'Çözüm bulamadı...'

Uğur Meleke: Glasgow'dan beri devam eden aksaklıklar

Önde baskı yapan her takım G.Saray’ı hataya zorluyor. Galatasaray geçtiğimiz cumartesi akşamı, kendilerine 2012 ve 2013 şampiyonluğunu getiren karo orta saha ve çift santrforlu dizilişi kullanmıştı Kayserispor önünde. O deplasmanda farklı bir galibiyet gelince de Fatih Terim (zorunlu Taylan/Etebo değişimi dışında) düzenini bozmadan çıktı Rizespor maçına. Dün bu kararın hem avantajlarını, hem de dezavantajlarını yaşadı sarı kırmızılı ekip.

Kayseri maçında ceza alanı çevresinde iki bitirici santrfor olması, bekler DeAndre Yedlin ve Saracchi’yi daha fazla orta yapmaya itmiş; bu yöntemle de başarıya ulaşmıştı Galatasaray. O maçta 23 ortada 12 isabet sağlanmış, kafayla Falcao üç, Muhamed iki pozisyon yaratmışlardı. Falcao’nun golü de bir Saracchi ortası sonucunda gelmişti. Rize maçında da beklerin bindirmeleri ve orta denemeleri sürdü. Ancak Rizespor havada çok daha iyi bir takım. Dün hava topu mücadelelerinde Talbi ve Samudio 5’er, Selim, Sabo ve Skoda 3’er kez galip gelmişler. Rize 24’e 10’luk bir üstünlük kurmuş havada.

TAYLAN’SIZ OLMUYOR

Pek tabii ki dünyanın her yerinde büyük takımlar hücum planlarını sadece hava topları üzerine kurmazlar, hatta öncelikli olarak yerden oynamayı tercih ederler. Galatasaray dün bunu da denedi, ancak Taylan’sız kadronun birinci-ikinci bölge pas geçişi sıkça aksadı. Marcao ve Luyindama’nın basit bireysel hatalar yapmalarında da Taylan’ın eksikliğinin rolü var bence. Galatasaray’ın oyununda ta Glasgow Rangers maçına kadar geri sarıp tekrar tekrar görebileceğiniz mühim bir defo var: Önde baskı yapan her takım Galatasaray’ı hataya zorluyor. Fatih Terim de aylardır bu konuya bir çözüm üretebilmiş değil.

ATTIĞI GOL SÜPERDi AMA...

Galatasaray’ın dün eksik gözüktüğü bir başka konu da, topu Falcao ve Muhamed’in olduğu bölgeye kenar ortaları dışında getirememekti. Emre Akbaba dün süper bir gol attı. Ancak Kayseri-Rize maçlarında bu güzel gol dışında dikine herhangi bir katkısı var mıydı, anımsamakta güçlük çekiyorum. Oysa her iki maçta da son bölümde o rolü üstlenen Feghouli’nin oyunu net bir biçimde değiştirdiğini gözlemledik.

Son bir parantezi de dün oyuna yaptığı hemen her müdahaleden olumlu sonuç alan Bülent Uygun’a açmak gerek. Özellikle orta sahaların rahat geçildiği son bölümde Michalak ve Fernando’nun katkıları takdire değer.

Güntekin Onay: Galatasaray kaybetmek için her şeyi yaptı

Rizespor, sarı kırmızılıların bitmek bilmeyen hatalarından faydalanıp çok değerli bir galibiyet aldı.

G.Saray, Kayseri’de olduğu gibi çift santrforlu formasyon ile sahaya çıktı. Cezalı Taylan’ın yerine orta alanın merkezinde Gedson ile birlikte Etebo’yu görevlendiren Fatih Terim, Emre Kılınç ve Emre Akbaba’yı da kanatlarda kullandı. Feghouli, Arda, Babel ve Onyekuru gibi yıldızları kulübede oturtan Terim’in takımı, Saracchi ve Luyindama’nın inanılmaz hatalarıyla maça adeta 1-0 yenik başladı. Bozuk zeminde bir türlü istediği oyunu ortaya koyamayan ve pozisyon üretemeyen G.Ssaray, Talbi’nin sırtı dönük rakibine yaptığı anlamsız faulün devamında oluşan karambolde skora dengeyi getirdi.

PiYANGO GiBi GOL

Emre Akbaba’nın bireysel becerisiyle 25 metreden attığı mükemmel gol ise Galatasaray için adeta bir piyango gibiydi. Akan oyunda tek pozisyon üretmeden 1-0’dan 2-1 öne geçen sarı kırmızılı ekipte bu kez de Marcao sahneye çıktı. Brezilyalı’nın gole neden olan büyük hatası ile devrede taraflar soyunma odasına 2-2’lik skorla gitti.

G.Saray’da işler sanki çok da yolunda gidiyormuşçasına Fatih Terim, aynı 11 ile takımını sahaya sürdü. Rize’nin penaltı golüyle bir kez daha yenik duruma düşen Cimbom’da iki Emre yerlerini Onyekuru ve Kerem’e bıraktılar. Arda, Babel ve Feghouli ile tüm kozlarını sahaya süren Galatasaray rakip kalede pozisyon bulamadı.

HATALAR BiTMEK BiLMEDi

Meriah’ın kendi kalesine attığı golle 3-3’e gelen çılgın maçta kötü oyununa rağmen bitime 15 dakika kala kazanma G.Saray’ın hâlâ kazanma şansı vardı. Ancak bu kez de Yedlin ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bir kişi eksik risk alan sarı kırmızılılar son bölümde yine tehlikeler yaşadı. Fernando ile bu pozisyonlardan sadece 1 tanesini değerlendiren Rizespor, neden 103 dakika oynandığını kimsenin anlamadığı maçta Galatasaray’ın bitmek bilmeyen inanılmaz hatalarından faydalanarak çok değerli bir 3 puan aldı.

İki maçta altı puan alan Bülent Uygun’u tebrik etmek lazım. Ancak akıllara Sumudica’nın sözleri geliyor... Hani Mourinho bile gelse bu takımda bir şey yapamazdı Sumudica Hoca!

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