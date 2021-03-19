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Futbol
Haber Giriş: 19.03.2021 - 22:13 | Son Güncelleme:

Galatasaray-Rizespor maçında gerginlik! Fatih Terim ve Yılmaz Bal...

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Galatasaray-Rizespor maçında gerginlik! Fatih Terim ve Yılmaz Bal...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal arasında maç esnasında gerginlik yaşandı. Maç sonunda konuyla ilgili konuşan Yılmaz Bal, "Büyütülecek bir şey yok' dedi.

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  • Galatasaray - Çaykur Rizespor maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Galatasaray - Çaykur Rizespor maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Galatasaray - Çaykur Rizespor maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Galatasaray - Çaykur Rizespor maçından öne çıkan fotoğraflar
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Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olduğu maçın son anlarında gerginlik çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile tribünde oturan Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal arasında sözlü tartışma yaşandı.

Tecrübeli teknik adamın, gerginlik esnasında bir hayli sinirlenmesi ve tribündekilere tepki göstermesi de ekranlara yansıdı.

'UFAK BİR TARTIŞMA OLDU'

Konuyla ilgili maç sonu A Spor'a konuşan Yılmaz Bal, "Fatih hoca ile ufak bir tartışma oldu. Bir pozisyon sonrası bize yönelik söylemi oldu. Ancak tatlıya bağladık. Büyütülecek bir şey yok. Maçtan sonra konuştuk ve güzel bir şekilde ayrıldık" dedi.

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