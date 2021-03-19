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Futbol
Haber Giriş: 19.03.2021 - 20:50 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da 3 şok birden! Yedlin, Luyindama ve Marcao...

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Galatasaray'da 3 şok birden! Yedlin, Luyindama ve Marcao...

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u ağırladığı maçta kırmızı kart gören Yedlin'in yanı sıra, sarı kart gören Luyindama ve Marcao da Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının 75. dakikasında hakem Volkan Bayarslan, Yedlin'in Michalak'a yaptığı hareket sonrasında penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonun dışarıda olması nedeniyle hakem Bayarslan, kararını frikik olarak değiştirdi.

Galatasaray'da Yedlin, pozisyon sonrasında hakeme itirazı nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Yedlin, 32. haftada oynanacak Hatayspor maçında takımını yalnız bırakacak.

LUYINDAMA VE MARCAO DA CEZALI

Galatasaray'da Luyindama'nın ardından Marcao da  sarı kart görerek Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

Galatasarayda 3 şok birden Yedlin, Luyindama ve Marcao...

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