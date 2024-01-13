24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan’dan canlı yayında şok sözler: Kardeş sil bunu

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TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 20’nci hafta mücadelesinde İnegölspor, sahasında ağırladığı 24Erzincanspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından 24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan, Halil Umut Meler olayını hatırlatarak, "Biz çok üzüldük Ankaragücü’nün başkanının yaptığına ama bu hakemler bunları hak ediyor demek ki" dedi.

24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan’ın deplasmandaki 2-0’lık İnegölspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açılamalar dikkat çekti. Hakem Yusuf Aydın’ın kötü yönetim sergilediğini öne sürerek Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca’nın, Halil Umut Meler’e attığı yumruğa atıfta bulunan ve röportaja gergin başlayan Bülent Akan, "Bu hakemler bunları hak ediyor" dedi.

Canlı yayında olduğunu farketmeyen ve sarfettiği sözlerden sonra "kardeş sil bunları" ifadesini kullanan Bülent Akan, şöyle konuştu:

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"Penaltı verilmiyor, goller oluyor verilmiyor ne tebriği. Son 5 dakika var, bakın pozisyona penaltı verilmiyor. Gol olsa maç değişir. Bu hakemlerle bu lig bitmez, gerçekten de bitmiyor. Biz çok üzüldük Ankaragücü’nün başkanının yaptığına ama bu hakemler bunları hak ediyor."

Yaptığı açıklamadan pişmanlık duyan ve kameramana dönerek ’kardeş sil bunları’ diyen Bülent Akan, muhabirin ’canlı yayındayız’ uyarısından sonra ise "İnegölspor’u tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.