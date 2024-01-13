×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Hatayspor'da Erce Kardeşler'den ilginç açıklama: 'Kendime zarar vereceğim'

Güncelleme Tarihi:

#Hatayspor#Erce Kardeşler#Süper Lig
Hataysporda Erce Kardeşlerden ilginç açıklama: Kendime zarar vereceğim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 17:06

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Hatayspor kalecisi Erde Kardeşler, "Kazanamadıkça gururuma çok dokunuyor ve artık gerçekten kendime zarar vermeye başlayacağım..." dedi.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, Mersin'de Pendikspor'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçilen maçın 47. dakikasında Rivas'la Hatayspor öne geçti ancak 90+4'te Kappel skoru belirledi; 1-1.

Gözden KaçmasınHatayspor 1-1 Pendikspor (Maç özeti)Hatayspor 1-1 Pendikspor (Maç özeti)Haberi görüntüle

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Erce Kardeşler, "Kazanamadıkça gururuma çok dokunuyor ve artık gerçekten kendime zarar vermeye başlayacağım..." dedi.

Erce Kardeşler'in açıklamalarının tamamı şu şekilde;

"Konuşmaktan yorulduk çünkü konuşarak bir yere varamıyoruz. Hoca anlatıyor, biz anlıyoruz, yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Hoca ve yönetim bizim için her imkanı olabildiğince seferber ediyor. Bu sene 90. dakikada yediğimiz üçüncü veya dördüncü gol. Bir hoca veya yönetim bunun için ne yapabilir? Bazen de bizim yürekten oynamamız gerekiyor. Maçtan sonra bir cezam da oldu. Hocamla da konuşacağım. Belki de bu kulübe faydalı olamıyorum ve bu kulüp benim için sıradan bir kulüp değil. Bu kadar kazanamadıkça gururuma çok dokunuyor ve artık gerçekten kendime zarar vermeye başlayacağım çünkü sene başı hepimiz bu şehir için sözler vermiştik."

Gözden KaçmasınVolkan Demirel: Skoru korumasını bilemedik...Volkan Demirel: 'Skoru korumasını bilemedik...'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatayspor#Erce Kardeşler#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!