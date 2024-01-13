Hatayspor'da Erce Kardeşler'den ilginç açıklama: 'Kendime zarar vereceğim'

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Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, Mersin'de Pendikspor'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçilen maçın 47. dakikasında Rivas'la Hatayspor öne geçti ancak 90+4'te Kappel skoru belirledi; 1-1.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Erce Kardeşler, "Kazanamadıkça gururuma çok dokunuyor ve artık gerçekten kendime zarar vermeye başlayacağım..." dedi.

Erce Kardeşler'in açıklamalarının tamamı şu şekilde;

"Konuşmaktan yorulduk çünkü konuşarak bir yere varamıyoruz. Hoca anlatıyor, biz anlıyoruz, yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Hoca ve yönetim bizim için her imkanı olabildiğince seferber ediyor. Bu sene 90. dakikada yediğimiz üçüncü veya dördüncü gol. Bir hoca veya yönetim bunun için ne yapabilir? Bazen de bizim yürekten oynamamız gerekiyor. Maçtan sonra bir cezam da oldu. Hocamla da konuşacağım. Belki de bu kulübe faydalı olamıyorum ve bu kulüp benim için sıradan bir kulüp değil. Bu kadar kazanamadıkça gururuma çok dokunuyor ve artık gerçekten kendime zarar vermeye başlayacağım çünkü sene başı hepimiz bu şehir için sözler vermiştik."