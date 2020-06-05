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DHA
Haber Giriş: 05.06.2020 - 12:30,Son Güncelleme:

1928 Bucaspor’da sıra Oğuz Aydın ve Enes Alıç'a geldi!

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1928 Bucaspor’da sıra Oğuz Aydın ve Enes Alıç'a geldi!
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Bucaspor altyapısından yetişip henüz bu sezon devre arasında profesyonel olarak 2 resmi maça çıkan 18 yaşındaki forvet Barış Sungur’un transferi konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan TFF 3. Lig temsilcisi 1928 Bucaspor, iki genç futbolcusunu daha yuvadan uçurmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli takımda forma giyen 20 yaşındaki sol bek Enes Alıç’a Süper Lig’de ekibi Ankaragücü’nün talip olduğu öğrenilirken, 19 yaşındaki gurbetçi sol kanat Oğuz Aydın’ı ise Azerbaycan Premier Ligi lideri Karabağ’ın istediği belirtildi.

Fenerbahçe, Barış Sunguru renklerine bağladı
Fenerbahçe, Barış Sungur'u renklerine bağladı!

Ankaragücü’nün kesenin ağzını açarak Enes transferini bitirmeye yakın olduğu ifade edilirken, Karabağ’ın da Oğuz için önümüzdeki hafta ikinci kez 1928 Bucaspor’un kapısını çalacağı kaydedildi.

Bir dönem Türk futbolunun yetiştirici kulübü olan 1928 Bucaspor’un kardeş kulübü Bucaspor, geçmişte altyapısından yetişen Hasan Kabze, Mehmet Batdal, Sercan Kaya, Salih Uçan, Bekir Yılmaz, Taylan Antalyalı, Çağlar Şahin Akbaba, Sertan Vardar gibi futbolcuları Süper Lig’e uğurlamıştı.

Mesut Mestan: 'Değerini bulan her oyuncu satılabilir'Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu ve Bursasporlu Burak Kapacak ve Çağlar Akbaba'nın transfer ihtimaline yönelik açıklamalarda bulundu.
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Şu an Bölgesel Amatör Lig’de tutunma şansı kalmayan Bucaspor’un yerine profesyonel ligde mücadele eden 1928 Bucaspor da kulübün yetiştirici geleneğini sürdürmeyi hedefliyor.

1928 Bucaspor’da sıra Oğuz Aydın ve Enes Alıça geldi

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