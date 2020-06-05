Fenerbahçe, Barış Sungur'u renklerine bağladı!

Spor Arena / Süleyman ARAT - Kadrosunu gençleştirmek isteyen Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekiplerinden 1928 Bucaspor’dan orta saha oyuncusu Barış Sungur’u renklerine bağladı. Hürriyet’in daha önce duyurduğu bu transfer için taraflar prensip anlaşmasına varırken, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. Sarı lacivertlilerde ‘kazan-kazan’ projesi olarak düşünülen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu gelişimini tamamlamak için gelecek sezon da 1928 Bucaspor forması giyecek.

'Ali Koç'tan rica ettik'

Futbola Yalıkavak Belediyespor’da başlayan, 2013’te Bucaspor’a geçen, bu sezon başında transfer olduğu 1928 Bucaspor’da Ocak 2020’de profesyonelliğe geçen Barış topu çok iyi saklaması, adam eksiltmesi, yüksek oranda pas isabetiyle bilinen bir futbolcu. Futbolun dışında çok okuyan ve kendisine yatırım yapan genç futbolcu İngilizce ve Almanca konuşabiliyor. 1928 Bucaspor Kulüp Başkanı Cihan Aktaş “Barış’tan çok umutluyuz. Rastgele kiraya verilmesini istemediğimiz için Ali Koç’tan özel ricada bulunup bir yıl daha bizde kalmasını istedik” ifadelerini kullandı.

Henüz ocak ayında profesyonel olan Barış Sungur, 3. Lig’de 1928 Bucaspor formasıyla 2 maçta toplam 48 dakika süre buldu ve Manisaspor’a 1 gol attı.

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