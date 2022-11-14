12 Dev Adam, Dünya Kupası Elemeleri maçında Sırbistan’a karşı

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A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Dünya Kupası’na katılabilme yolunda bugün Sırbistan ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Başkent Belgrad’taki Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak ve NTV’den canlı olarak yayımlanacak.

2. TURDA TEK GALiBiYET

Elemelerin ilk turunda 4 maçta 2’şer galibiyet ve yenilgisi bulunan 12 Dev Adam, 2. turda çıktığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. İlk turda aldığı puanları 2. tura taşınmasıyla birlikte Ay yıldızlılar 3 galibiyet, 4 yenilgiyle FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu’nda 4. sırada bulunuyor. Sırbistan ise 4 galibiyet, 3 yenilgiyle Letonya’nın ardından 2. basamakta yer alıyor.

BELÇiKA MORAL OLDU

2. turdaki 4 grupta ilk 3 sırayı alan 12 takımın Dünya Kupası’nda mücadele etmeye hak kazanacağından farklı Belçika galibiyeti ile moral bulan Milli Takım’ın bugün deplasmandaki karşılaşmadan galibiyetle ayrılması şart.

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19- A Milliler, Sırbistan ile 19. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 19 maçta 12 Dev 4 kez kazanırken, 14 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

62- Mililler, Ergin Ataman yönetiminde 62. maçına çıkacak. Ay yıldızlılar önceki 61 müsabaka 28 galibiyet yaşarken, 33 de mağlubiyet aldı.