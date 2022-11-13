Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Ergin Ataman'dan Vasilije Micic açıklaması! 'Sırplar provokasyon yapıyor'

Güncelleme Tarihi:

#Ergin Ataman#Vasilije Micic#Sırbistan - Türkiye
Ergin Atamandan Vasilije Micic açıklaması Sırplar provokasyon yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 13:44

A Milli Basketbol Takımı ve Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Vasilije Micic'in Sırbistan Milli Takımı'na gönderilmemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve Sırp basınının provokasyon yaptığını söyledi.

Haberin Devamı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Baskerbol Takımımızın başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes'ten öğrencisi Vasilije Micic'in Sırbistan Milli Takımı'na gitmesine izin verilmemesiyle ilgili açıklama yaptı.

"SIRP BASINI PROVOKASYON YAPIYOR! BARCELONA DA KALINIC'İ GÖNDERMEDİ"

NTV'ye konuşan Ergin Ataman; "Kulüp olarak başından beri Micic’in milli takımda oynamasına karşıydık. Fakat daha sonra Sırbistan Milli Takımı'nın baskısı sonrasi Micic’in de oynama istegi olunca kulup olarak izin vermedik. Perşembe günü Barcelona ile yapacağımız çok önemli maç öncesi özellikle Larkin’in yokluğunda tam kadro çalışmak istedik. Tıpkı Barcelona’nin bir diğer Sırp oyuncu Kalinic’i göndermemesi gibi. Burada milli duygularla alınmış bir karar yok, Anadolu Efes olarak aldığımız bir karar var. ‘Ergin Ataman izin vermedi’ diye çıkan haberler Sırp basınının provokasyonudur." dedi.

Gözden Kaçmasın

Melih Mahmutoğlundan milli takım açıklaması ve Ataman-Itoudis sorusuna cevapMelih Mahmutoğlu'ndan milli takım açıklaması ve Ataman-Itoudis sorusuna cevapHaberi görüntüle

NE OLMUŞTU?

Haberin Devamı

Çıkan haberlerde Anadolu Efes'i de çalıştıran Ergin Ataman'ın Micic'e ilk başta milli takıma gitmesi için izin verdiği, ardından Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibimiz olan Sırbistan maçında oynamaması için bu izni iptal ettiği ve oyuncusunu milli takıma göndermediği şeklinde yorumlar yapılmıştı.

SIRBİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda oynanacak Belgrad'da oynanacak SIRBİSTAN - TÜRKİYE maçı 14 Kasım Pazartesi günü saat 22:00'da başlayacak. Müadele NTV'den yayınlanacak.

Gözden Kaçmasın

A Milli Basketbol Takımının zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncerden serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...A Milli Basketbol Takımı'nın zafere inancı tam: Zoru başaracak gücümüz var | Buğrahan Tuncer'den serzeniş: Sözlerim yanlış yere çekildi, herkesin gözyaşları vardı...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ergin Ataman#Vasilije Micic#Sırbistan - Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum? 

#Korku Filmi
‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

#Merve Dizdar
Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor Desteyi kaç kez karıştırmak gerek

Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor! Desteyi kaç kez karıştırmak gerek?

#ABD

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum? 

#Korku Filmi
‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

#Merve Dizdar
Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor Desteyi kaç kez karıştırmak gerek

Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor! Desteyi kaç kez karıştırmak gerek?

#ABD