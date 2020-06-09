MADO Yöntemi ile Kilo Vermek Artık Daha Kolay

Diyet uygulamak günümüzde ne yazık ki aç kalmak, lezzetsiz yiyecekler tüketmek, hep aynı yiyecekleri tüketmek ve mutsuz olmak ile bağdaştırılır. Bu nedenle yanlış diyet uygulayan bireyler genellikle sosyal ortamdan uzaklaşarak asosyal bir tavır takınırlar. İkram edilen yiyecekleri reddederler. Diyete sanki onlara zorla dayatılmış ve kendilerine verilen bir cezaymış gibi yaklaşırlar. Bu nedenle bu diyet uygulamaları elbette ki uzun soluklu olamaz. Bu da doğal bir süreçtir. Birey kendini baskı altında, cezalı, mutsuz hissederken doğal olarak diyetini sürdüremez. Oysaki sağlıklı beslenme ve tamamlayıcı tedavilerle çile çekmeden hızlı bir şekilde kilo verilebilir.

Kombine uygulamalarla daha hızlı ve sağlıklı kilo verilebilir.

Günümüzde fazla kilolardan kurtulmak için kombine tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Kombine olarak uygulanan mezoterapi, akupunktur, diyet ve ozon tedavileriyle kilo vermede ve bölgesel incelmede oldukça etkili sonuçlar alınmaktadır.

Diyet, bireyin sağlık durumuna göre uygulanan sağlıklı beslenme programıdır ve kesinlikle kişiye özel olarak planlanmaktadır. Genellikle diyet denilince en çok fazla kilolardan kurtulma amaçlı uygulanan zayıflama diyetleri akla gelir. Hatta öyle ki günümüzde kilo kaybetmek için asıl amacı sağlık olan ve beslenme uzmanlarınca planlanan ve ortaya çıkan diyetler sağlığı tehlikeye atan bir forma dönüştürülmeye başlamıştır. Vücudun ihtiyaç duyduğu enerjinin çok altında uygulanan diyetler ile yeterli ve dengeli beslenmek mümkün değildir.

Kişiye özel temel besinlerin alınabileceği zengin ve çeşitlilik içeren bir diyet listesi hazırlamak önemlidir. Eşzamanlı olarak mezoterapi, akupunktur ve ozon tedavileri uygulanarak çok daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo verilmesi sağlanabilir.

MADO uygulamaları nelerdir?

Mezoterapi ile enjekte edilen vitamin, mineral ve asit içeren özel ajanlar sayesinde özellikle yağ yakımı ve bölgesel incelme hızı artırılabilir. Akupunktur ile vücut sağlığı artırılıp kişinin yeme alışkanlıkları kontrol altına alınabilir. Böylece diyete daha fazla sadık kalması ve motivasyon artışı sağlanabilir. Kişiye özel diyet listesiyle sağlıklı ve lezzetli bir beslenme listesi oluşturulabilir. Son olarak ozon terapisiyle kan dolaşımı hızlandırılarak hücrelerin daha fazla oksijen alması ve yağ yakımını hızlandırarak artırması sağlanabilir.

Kombine yöntemlerle kan dolaşımınızı, hücrelerinin ve dokularınızın sağlığını artırabilir, güzelleşerek sağlıklı kilo vermeniz mümkün. Bunun için alanında uzman bir doktordan destek almalı ve mutlaka tüm uygulamaların klinik ortamda uygulanmasına dikkat etmelisiniz.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Akupunktur, Ozon Terapi Uzm. Dr. Figen Atak



