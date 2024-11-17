Normal kahve mi yoksa kafeinsiz kahve mi? İşte kafeinsiz kahvenin pek bilinmeyen artıları ve eksileri

Kafeinsiz kahvenin sağlığa faydaları
Normal kafeinli kahvenin sağlık açısından pek çok faydası vardır ve neyse ki kafeinsizleştirme işleminde bunların çoğu tamamen korunmaktadır.
Bir fincan demlenmiş kafeinsiz kahve, tavsiye edilen günlük magnezyum alımının yüzde 2,4'ünü, potasyum alımının yüzde 4,8'ini ve ayrıca her gün ihtiyacınız olan bir B vitamini olan niasinin yüzde 2,5'ini sağlar.
Diğer faydaları şunlardır:
Azalmış inflamasyon
Gelişmiş bağırsak mikrobiyomu
İyileştirilmiş kalp sağlığı
Daha düşük diyabet riski
Daha az kaygı ve daha iyi uyku
Beyin sağlığının güçlendirilmesi