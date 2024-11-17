Normal kahve mi yoksa kafeinsiz kahve mi? İşte kafeinsiz kahvenin pek bilinmeyen artıları ve eksileri

Kafein yoksunluğundan kaynaklanan gerginlik ve baş ağrısı o kadar güçlü olabilir ki, çoğumuz sağlığımız için daha iyi olacağını düşünerek kafeinsiz kahveye yöneliriz. Ancak uzmanlar bunun doğru olmayabileceğini söylüyor, özellikle de kafeinsiz kahvenin aslında tamamen kafeinsiz olmaması nedeniyle.

Peki kafeinsiz kahveye geçmeyi göze alabiliyorsanız, bu sizin için ne kadar daha iyi olacak?