Cibes otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Cibes otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Halk arasında lahana patlağı ve cibez olarak adlandırılan cibes otu, hemen her haliyle tüketilebiliyor. C vitaminin yoğun olduğu cibes otu, yeşil ve geniş yapraklı yapıya sahiptir. Ülkemizde son yıllarda popülerliği artmaya başlamıştır.

Cibes Otu Nedir?

Turpgiller familyasına ait olan cibes otu, sağlığa sağladığı faydalarla biliniyor. Ege'de sofralardan eksik edilmeyen cibes, ülkemizin her tarafından tanınmaya başlamıştır. Yeşil renge sahip olan cibes otu, ciğ veya pişirilerek tüketilebilir. Çiğ şekilde tüketebilmek için kabuklarını temizlemek gerekir. Azman ve lahana patlağı olarak adlandırılan cibes otu, C vitamini bakımından çok zengindir.

Cibes Otu Ne İşe Yarar?

Cibes otu insan sağlığı için birçok yarara sahiptir. İçeriğindeki C vitamini, soğuk algınlığı ve grip rahatsızlıklarına iyi gelir. Bağışıklığı güçlendirici yapıdadır. Enerji verici özelliği sayesinde vücudun zinde kalmasına destek olur.

Cibes Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Cibes otu ülkemizde Ege bölgesinde yetişen bitkilerinden biridir. Karnabahar ve lahanaların kesimlerinden sonra altta kalan köklerinin yeşermesiyle ortaya çıkan bitkidir. En çok Ege bölgesi sınırlarında bulunur.

Cibes Otu Hangi Mevsimde Olur?

Balık sofralarında mutlaka yer alan cibes otu, ilkbahar mevsiminin tamamında olur. Saklanması mümkün olamadığından bu mevsim sonrası bulunması çok zordur.

Cibes Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Ege bölgesinde cibes otu kendiliğinden yetişebildiği gibi bahçelerde de yetiştiriciliği yapılır. Yetiştiriciliği kolay olan bitki türlerinden birisidir. Gerekli şartları sağladığınızda kolaylıkla cibes otunu kendiniz yetiştirebilirsiniz.

Cibes Otu Nasıl Kullanılır?

Cibes otunun farklı kullanım şekilleri bulunur. Zeytinyağı yemeği yapılabildiği gibi kavurma şeklinde de tüketilebilir. İri yapraklarıyla dolma yapılabilir. Ayrıca çoğunlukla salatalarda tercih edilir. Yaprakları temizlenince çiğ tüketilebilir. Kaynatıldıktan sonra suyu içilebilir.

Cibes Otunun Kullanımı

Cibes otunu hazırladığınız bir salatanın içerisine ekleyebilirsiniz. Nar ekşisiyle birlikte tadının daha güzel olduğu söylenir. Cibes otu kurutulduktan sonra yaprakları çay haline getirilerek kullanılabilir. Bunun için kendi ölçülerinize göre su kaynatabilir ve bir tutam cibes otu ekleyerek demleyebilirsiniz.

Cibes Otu Faydaları Nelerdir?

Bağırsak kurtlarının temizlenmesinde yararlıdır.

Stres ve depresyon belirtilerini azaltır.

Cildin güzelleşmesini ve parlak hale gelmesini sağlar.

Kemiklerin ve dişlerin gelişimine destek olur.

Tokluk hissi verebilen cibes otu, doğal yollarla kilo vermenin anahtarıdır.

Kan dolaşımını düzenleyen yapıdadır.

Sindirimin daha rahat çalışmasına destek olur.

Cibes Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Cibes otu birçok anlamda yararlara sahiptir. Cilt üzerinde kullanıldığında güzelleştirici etkisi bulunur. Geçmişte prenseslerin güzelleşmek için cibes otu kullandıkları söylenir. C vitamini etkisi nedeniyle, grip ve soğuk algınlığı ortadan kaldırmaya iyi gelir.

Cibes Otunun Zararları Var mıdır?

Aşırı tüketimi ishale yol açabilir.

Karın ağrıları ve kusma gibi yan etkileri görülebilir.

Emzirme ve hamilelik dönemlerinde kullanılması önerilmez.

Başka sağlık sorunları olan bireylerin tüketmemesi tavsiye edilir.

Cibes otu tüketim öncesinde uzmanlara danışmak gerekir. Uzmanların tavsiye ettikleri ölçüde kullanılabilir. Uygun görülmeyen durumlarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Sağlık açısından problemler yaşandığı anda doktora başvurulmalıdır.

Cibes Otu Nerede Satılır?

Cibes otu her yerde bulunabilen bitki türü değildir. Bulunduğunuz yerde aktarlar varsa buralara bakabilirsiniz. Aktarlarda bulamadığınız halde, güvenli sitelerde sipariş verebilirsiniz. 1 kilo cibes otu ortalama 50 ile 75 lira arasında değişir.