Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? En yüksek puanı alan isim 15 bin TL'yi kazandı!

Zuhal Topal'la Sofrada kazananı verilen oylar ile cuma akşamı kesinleşti. 4-8 Ocak haftasında Zuhal Topal’la Sofrada'nın birincisi olan isim kayınvalidelerden ve Zuhal Topal'dan toplam 28 puan alan Zerrin Hanım oldu. 20 puan alan Elif Hanım ise birinciliğe veda eden ilk isim oldu. Hafta içi her gün ekranlara gelen yarışmada Zuhal Topal'ın oyları da birinci ismi belirlemede etkili oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi yapılan oylamalarla belli oldu. Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu son bölümde beşinci olan Elif Hanım toplamda 20 puan aldı. Haftanın dördüncüsü olan Selin Hanım ve Fidan Hanım ise toplam 23 puan alabildi. Kayınvalidelerden 21, Zuhal Topal'dan ise 7 puan alan Zerrin Hanım birinci oldu. Nil Hanım ise haftanın ikincisi oldu. Diğer yandan final masasında kayınvalidelerin yaptığı eleştirilen masada kısa süreli tansiyonu yükseltti.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA DÖRDÜNCÜ GÜNÜN PUANLARI

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 7 Ocak Perşembe günü verilen puanlar belli olmuştu. Gün sonunda toplam 18 puan alan Selin Hanım'ın yarıştığı dördüncü günde kayınvalidelerin verdiği puanlar şöyle gelişmişti;

Elmas Hanım:6

Sema Hanım:6

Serihan Hanım:3

Nursen Hanım:3