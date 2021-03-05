Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? 5 Mart Zuhal Topal'la Sofrada kazananı 15 bin TL'nin sahibi oldu

Zuhal Topal'la Sofrada kazananı cuma akşamı 15 bin TL'yi kazanmanın sevincini yaşadı. 1 Mart Pazartesi gününden beri yarışmacıların mutfakta mücadele verdiği Zuhal Topal’la Sofrada'nın birincisi bu hafta 31 puan aldı. Eşitliklerin yaşandığı final gününde Emine ve Esra Hanım toplam 21 puan alarak haftanın beşincisi oldu. Birincilik yarışında istediğini alamayan Fatmanur Hanım ise 22 puanla haftanın üçüncüsü oldu ve 15 bin TL'ye veda etti.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KAZANANI VE PUAN DURUMU

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında final günü büyük heyecan yaşandı. Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu final gününde puanlamayı açıklamadan önce kayınvalideler en iyi konsept yemeği yapan yarışmacıyla ilgili kendi görüşlerini sundu. Eşitliklerin yaşanması sonucu Zuhal Topal çekim ekibinin de görüşlerini aldı ve en iyi Arnavut ciğerini yapan isim Fatmanur seçildi.

Sunucu Zuhal Topal final anında ise haftanın puanlarını açıkladı. 21 puan alan Emine ve Esra Hanım haftanın beşincisi olarak büyük ödüle veda etti. Fatmanur Hanım ise kayınvalidelerden 16, Zuhal Topal'dan ise 6 puan alarak toplam 22 puanla haftayı üçüncü olarak tamamladı.

15 bin TL'yi çok yakın puanla kaybeden Sevgi Hanım ise 28 puanla haftanın ikincisi oldu. Bir hafta boyunca 31 puan toplayan Elif Hanım ise 15 bin TL'nin sahibi oldu. Büyük ödülü alan Elif Hanım büyük sevinç yaşadı.

Uzun süredir nişanlı olan Elif Hanım final anında kayınvalideler ile tartışmaya yaşayarak gözyaşlarını tutamamıştı. Elif Hanım büyük ödülü alırken düğününü en kısa sürede yapacağını söylemişti.

BU HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 1-5 Mart tarihli haftasında yarışmacılar şöyleydi;

1 Mart Pazartesi Yarışmacıları

Elif Nezihe Işıkhan ve Sebahat Işıkhan Arpa

2 Mart Salı Yarışmacıları

Sevgi Sarıoğlu ile kaynanası Şükran Karagüney

3 Mart Çarşamba Yarışmacıları

Fatmanur Kavi Cansız ile Elmas Cansız

4 Mart Perşembe Yarışmacıları

Emine Al Tosuner ile kayın validesi Filiz Tosuner

5 Mart Cuma Yarışmacıları

Esra Gülen ile kaynanası Emirzade Gülen