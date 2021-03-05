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Televizyon
Haber Giriş: 05.03.2021 - 15:26 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor

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Doya Doya Moda'da kim elendi? sorusu yanıt buluyor

Doya Doya Moda'da bir eleme günü daha geldi çattı. Her gün belirlenen konseptlere göre hazırlanan yarışmacılar, haftanın finalinde 10 puan üzerinden değerlendirilecek, 'Doya Doya Moda'dan kim elendi?' sorusunun yanıtı belli olacak. En yüksek puanı alan Doya Doya Moda yarışmacısı ise kolyenin sahibi olacak.

Doya Doya Moda'da haftanın finali heyecanı yaşıyor. Yeniden sadece büyük bedenlerin yarıştığı Doya Doya Moda'nın 5 Mart tarihli bölümünde 5 günlük puanlar toplanacak haftanın kazananı ve kaybedeni belli olacak. Doya Doya Moda'da haftanın beşince gününde konsept olarak jüriler canlandırılacak. 

DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda’da bu hafta haftanın birincisi Birben oldu. 93 puan toplayan Birben tasarım kolyenin sahibi oldu.

Yarışmada bu hafta eleme gerçekleşmedi.

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