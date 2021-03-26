Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? 26 Mart Zuhal Topal'la Sofrada kazananı 15 bin TL'nin sahibi oldu

Zuhal Topal'la Sofrada kazananı cuma akşamı kesinleşti. Yeni bir final heyecanı ile izleyici karşısına çıkan Zuhal Topal'la Sofrada'nın 22-26 Mart haftasında cuma gününe kadar mutfakta hünerlerini gösteren yarışmacılardan en düşük puanı alan Germanıe Hanım haftanın beşincisi olarak büyük ödüle veda etti. Bu hafta 31 puan alan Medine Hanım ise haftanın kazananı oldu. Haftanın yemeği tepsi oruğunu en iyi yapan gelin ise Medine Hanım oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bu hafta Çisem Hanım, Ezgi Hanım, Germanıe Hanım, Medine Hanım ve Nuriye Hanım mücadele etti. Final anı öncesi kayınvalideler haftanın yemeği tepsi oruğu için kendi görüşlerini paylaştı. En iyi konsept yemeği yapan yarışmacı oy birliği ile Medine Hanım seçildi.

Final anında ise Zuhal Topal tüm puanları açıkladı. Zuhal Topal'ın oylarının da birinciyi seçmede etkili olduğu programda bu hafta 19 puan alan Germanıe Hanım haftanın beşincisi oldu. 23 puan alan Nuriye Hanım ise haftayı dördüncü olarak tamamlayabildi.

Haftanın son günü yarışan Çisem Hanım ise toplamda 26 puan alabildi. Oldukça iddialı olan Çisem Hanım böylece haftanın üçüncüsü seçildi.

Ezgi Hanım ise kayınvalidelerden 22, Zuhal Topal'dan da aldığı 5 puan ise toplam 27 puanla haftanın ikincisi oldu.

Haftanın birincisi olan Medine Hanım ise toplamda 31 puan aldı. 15 bin TL'nin sahibi olan yarışmacı kayınvalidelerden 23, Zuhal Topal'dan ise 5 puan aldı. Para ödülüne kavuşan yarışmacı büyük sevinç yaşadı.

HAFTANIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜ VERİLEN PUANLAR

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 25 Mart Perşembe günü Ezgi Hanım yarıştı. Ezgi Hanım'a kayınvalidelerin verdikleri puanlar şöyle oldu;

Zeynep Günal: 6

Çiğdem Özekici: 5

Nezahat Erdoğan: 5

Emine Kayadibi: 6

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YARIŞMACILARI

Zuhal Topal'la Sofrada 22 Mart Pazartesi Yarışmacıları

Nuriye Günal ve Zeynep Günal

Zuhal Topal'la Sofrada 23 Mart Salı Yarışmacıları

Medine Karabağ ile kaynanası Çiğdem Özekici

Zuhal Topal'la Sofrada 24 Mart Çarşamba Yarışmacıları

Germain İkizler ile kayın validesi Nezahat Erdoğan

Zuhal Topal'la Sofrada 25 Mart Perşembe Yarışmacıları

Ezgi Berfin Nebioğlu ile kaynanası Öznur Nebioğlu

Zuhal Topal'la Sofrada 26 Mart Cuma Yarışmacıları

Çisem Kayadibi ile kaynanası Emine Kayadibi

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