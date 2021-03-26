Doya Doya Moda'nın yeni jüri üyesi Umut Eker kimdir, mesleği nedir?

All Star sezonunun ilk haftasının tamamlanması sonrasında Ivana Sert, yarışmaya veda etti. Kemal Doğulu'nun ardından kadroya dahil olan Ivana Sert de ayrılık kararı aldı. All Star'ın yeni jüri üyesi ise moda dünyasının tanıdık simalarındn Umut Eker oldu. 22 Mart tarihli bölümde ilk kez yer alan Umut Eker, moda dünyasının tanıdık simalarından biri.

1983 doğumlu olan Umut Eker, babasının isteği ve ısrarı ile açıköğretimde bankacılık ve sigortacılık eğitimi almaya başladı ancak bitiremeden yarıda bıraktı. Tarkan, Ziynet Sali, Beyazıt Öztürk, Bengü, Emre Altuğ, Gülçin Ergül gibi ünlülere stil danışmanlığı yaptı. Yıllardır birlikte olduğu Simay Bülbül'den sonra Naz Elmas ve Gonca Vuslateri'yle de aşk yaşayan ünlü model, manken Didem Soydan'ın çok yakın arkadaşı ve kendisinin stil danışmanlığını yapıyor.





Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?