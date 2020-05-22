Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? 22 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve haftanın puan durumu

Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacı 22 Mayıs Cuma akşamı 20.30'da yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Corona virüsü nedeniyle tek bir evde yemeklerini yapan gelinler, bir hafta boyunca en yüksek puanı almak için mücadele verdi. 18-22 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada kazananı, cuma akşamı yapılan puanlamanın ardından belli oldu. Sunucu Zuhal Topal'ın da puanlarının etkili olduğu yarışmada, haftanın yüksek puanını alarak büyük ödüle kavuşan yarışmacı büyük sevinç yaşadı. İşte, 22 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada birincisi ve büyük ödülün sahibi olan isim...

22 MAYIS ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacı 22 Mayıs Cuma akşamı haftanın finali ile ekranlara geldi. Fox TV'de yayınlanan yarışmanın final bölümünde, cuma günü yarışan gelin hanım sofrada kayınvalidelerle kısa bir tartışma yaşadı. Tansiyonun yükseldiği masada Zuhal Topal duruma müdahale etti.

Oy sonuçları için toplanan yarışmacılar, final anında birbirlerine eleştiride bulundu. Gelinlerin yaşadığı kısa tartışma sonrası Zuhal Topal en yüksek puanı alarak haftanın birincisi olan ismi açıkladı.

Bu hafta en fazla puanı toplayarak 15 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazanan isim Ferrah Hanım oldu. Böylece Ferrah Hanım Zuhal Topal'la Sofrada 22 Mayıs birincisi olarak haftayı birinci olarak tamamladı.