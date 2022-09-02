Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Zeynep Alkan: Artık kariyerime odaklandım

Güncelleme Tarihi:

#Zeynep Alkan#Hamdi Alkan#Oyuncu
Zeynep Alkan: Artık kariyerime odaklandım
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 09:11

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, Hollanda’da eğitimini bitirdiğini ve Türkiye’ye döndüğünü açıkladı: “Artık kariyerime odaklandım. En yakın arkadaşım babam da bana destek oluyor.”

Haberin Devamı

Hamdi Alkan’ın Canan Hoşgör ile evliliğinden olan kızı Zeynep Alkan önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

Alkan, Türkiye’ye döndüğünü söyledi: “Hollanda’dan döndüm. Okulumu da bitirdim. Sevgilim orada kaldı. Tamamen kariyerime odaklandım, oyunculuk üzerine eğitim almaya ve kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Babam ile aynı projede yer alma konusunda şu anlık bir gelişme yok. Babamla ilişkim küçüklüğümden beri çok güzel. O benim en yakın arkadaşım.” Zeynep Alkan, sosyal medyayı eskisi kadar aktif kullanmadığını da açıkladı: “Artık eskisi kadar kullanmıyorum. Ben iyi enerjimi paylaşmaya çalışıyorum. Babam rahatsız olmuyor bu durumdan. Her zaman da beni destekliyor. Ben de yanlış bir şey yaptığımı ve aşırıya kaçtığımı düşünmüyorum.” 

Gözden Kaçmasın

Selen Görgüzel: Hamdi hâlâ bana aşıkSelen Görgüzel: Hamdi hâlâ bana aşıkHaberi görüntüle

Zeynep Alkan: Artık kariyerime odaklandım

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zeynep Alkan#Hamdi Alkan#Oyuncu

BAKMADAN GEÇME!

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie
MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

Eski bir alışkanlık, yeni bir akım: Sessiz istifa | Yaşayanlar anlatıyor, uzmanlar yorumluyor

#Sessiz İstifa
Agatha Christienin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christienin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

Agatha Christie'nin kayıp 11 günü: Polisiye edebiyatın kraliçesi Christie'nin gizemi 96 yıl sonra çözülüyor...

#Agatha Christie
MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü

MİGREN DOSYASI | Ağrılar tarihe mi karışıyor? Aşıyla migrenden kurtulmak mümkün mü?

#Sağlık