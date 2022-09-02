Zeynep Alkan: Artık kariyerime odaklandım

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Hamdi Alkan’ın Canan Hoşgör ile evliliğinden olan kızı Zeynep Alkan önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

Alkan, Türkiye’ye döndüğünü söyledi: “Hollanda’dan döndüm. Okulumu da bitirdim. Sevgilim orada kaldı. Tamamen kariyerime odaklandım, oyunculuk üzerine eğitim almaya ve kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Babam ile aynı projede yer alma konusunda şu anlık bir gelişme yok. Babamla ilişkim küçüklüğümden beri çok güzel. O benim en yakın arkadaşım.” Zeynep Alkan, sosyal medyayı eskisi kadar aktif kullanmadığını da açıkladı: “Artık eskisi kadar kullanmıyorum. Ben iyi enerjimi paylaşmaya çalışıyorum. Babam rahatsız olmuyor bu durumdan. Her zaman da beni destekliyor. Ben de yanlış bir şey yaptığımı ve aşırıya kaçtığımı düşünmüyorum.”