Selen Görgüzel: Hamdi hâlâ bana aşık

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Geçtiğimiz gün programın canlı yayınına Bodrum’dan katılan Selen Görgüzel, Haber Müdürü Asiye Acar’ın sorularını yanıtladı.

“Hamdi Bey sizi sosyal medyadan engellemiş, neden olabilir?” sorusuna “Bence Hamdi hala bana aşık” şeklinde cevap veren Görgüzel, olaylı boşandığı eski eşi Hamdi Alkan’ın hala kendisine aşık olduğunu iddia etti.

‘HEP DOST KALACAĞIZ’ DEMİŞTİ

Boşanmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Selen Görgüzel, eski eşine teşekkür ederek şunları söylemişti:

“9 yıl beraber ağlayıp, beraber güldük... Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik... Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun.”

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