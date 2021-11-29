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Zerrin Özer’in köpeği Hurma’ya vedası yürek burktu….

#Zerrin Özer#Ebru Şancı#Esin Övet

teve2’nin sunuculuğunu, Esin Övet, Ebru Şancı ve Timuçin Güner’in yaptığı, hafta içi her gün saat 11.00’de canlı yayınla ekrana gelen programı “teve2 Magazin Masası”nda bugün Zerrin Özer’e yer verildi.

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İki gün önce fenalaşarak hastaneye kaldırılan Zerrin Özer’in intihar etmediği, köpeği Hurma’yı kaybetmenin acısına dayanamadığı için sinir krizi geçirdiği ve aldığı ilaçlar sebebiyle zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı…

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Bugün taburcu olacak

Acilde uygulanan müdahalenin ardından odaya alınan Zerrin Özer’in durumunun iyiye gittiği söylendi. Usta sanatçı, bugün yapılacak tetkiklerin
ardından hastaneden taburcu edilecek.

Ünlü sanatçının köpeği Hurma’ya vedası ise izleyen herkesi derinden sarstı.

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#Zerrin Özer#Ebru Şancı#Esin Övet

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