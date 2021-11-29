Zerrin Özer’in köpeği Hurma’ya vedası yürek burktu….

İki gün önce fenalaşarak hastaneye kaldırılan Zerrin Özer’in intihar etmediği, köpeği Hurma’yı kaybetmenin acısına dayanamadığı için sinir krizi geçirdiği ve aldığı ilaçlar sebebiyle zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı…
Bugün taburcu olacak
Acilde uygulanan müdahalenin ardından odaya alınan Zerrin Özer’in durumunun iyiye gittiği söylendi. Usta sanatçı, bugün yapılacak tetkiklerin
ardından hastaneden taburcu edilecek.
Ünlü sanatçının köpeği Hurma’ya vedası ise izleyen herkesi derinden sarstı.