Zerrin Özer'den haber var! Menajeri son sağlık durumunu açıkladı

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İki gün önce Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Özer’in menajeri Haluk Şentürk, bu iddiaları yalanladı:

“15 gündür yoğun bir şekilde çalışıyor. Köpeğinin ölümü de üstüne gelince durum böyle oldu.”

Zerrin Özer’in ilk müdahalesi hastanenin acil bölümünde yapıldı. Müdahale sırasında kendisini hastaneye getiren bir yakınının ise “10-15 tane ilaç içti. İçtiği ilaçlar kalbiyle alakalı bir sorun yaratmış. Kardiyoloji doktoru bekliyoruz” dediği öğrenildi.

Bugün taburcu olacak

Acilde uygulanan müdahalenin ardından odaya alınan Zerrin Özer’in durumunun iyiye gittiği söylendi. Usta sanatçı, bugün yapılacak tetkiklerin

ardından hastaneden taburcu edilecek.