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Zerrin Özer'den haber var! Menajeri son sağlık durumunu açıkladı

#Zerrin Özer#Hurma#Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Zerrin Özerden haber var Menajeri son sağlık durumunu açıkladı
Sayit DURMAZ

Köpeği Hurma’yı kaybettikten birkaç gün sonra hastaneye kaldırılan şarkıcı Zerrin Özer, intihar girişiminde bulunduğu yönündeki haberlerle gündeme geldi.

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İki gün önce Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Özer’in menajeri Haluk Şentürk, bu iddiaları yalanladı:

“15 gündür yoğun bir şekilde çalışıyor. Köpeğinin ölümü de üstüne gelince durum böyle oldu.”

Zerrin Özer’in ilk müdahalesi hastanenin acil bölümünde yapıldı. Müdahale sırasında kendisini hastaneye getiren bir yakınının ise “10-15 tane ilaç içti. İçtiği ilaçlar kalbiyle alakalı bir sorun yaratmış. Kardiyoloji doktoru bekliyoruz” dediği öğrenildi.

Bugün taburcu olacak

Acilde uygulanan müdahalenin ardından odaya alınan Zerrin Özer’in durumunun iyiye gittiği söylendi. Usta sanatçı, bugün yapılacak tetkiklerin
ardından hastaneden taburcu edilecek.

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#Zerrin Özer#Hurma#Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

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