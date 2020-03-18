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Televizyon
Haber Giriş: 18.03.2020 - 16:34,Son Güncelleme:/

Zalim İstanbul 36. bölüm ilk fragmanı yayınlandı!

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Zalim İstanbul 36. bölüm ilk fragmanı yayınlandı!
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Zalim İstanbul yeni bölümüyle 23 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D'de olacak. Yeni bölümden ilk fragmanın yayınlandığı bölüme 'Ceren, bebeğine kavuşabilecek mi?' sorusu damgasını vuracak. İşte, Zalim İstanbul 36. bölüm ilk fragmanı...

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Simay Barlas'ın rol aldığı Zalim İstanbul, gelecek hafta da bomba gibi bölümle ekranlara gelecek. Sevenlerine her hafta seyir zevki yaşatan dizinin 36. bölümü şimdiden merak konusu oldu. İşte, Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un yeni bölümünden ayrıntılar...

Zalim İstanbul'un gelecek yeni bölümünde;

Ceren bebeğine kavuşabilecek mi? Nedim bebeğin yaşadığını herkese açıklar. Ceren bebeğine duyduğu hasretle ortalığı inletir. Cenk bebeği bulmak için Başak'ın peşine düşmüştür. Ancak ondan önce yola düşen biri daha vardır, Agah!

 

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