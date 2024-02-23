Yılmaz Erdoğan’dan 'İnci Taneleri' tüm kategorilerde birinci

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Kanal D’nin, Yılmaz Erdoğan imzalı çok izlenen dizisi İnci Taneleri’nin beşinci bölümü yayınlandı. Milyonları ekrana kilitleyen dizinin yayınlanan son bölümüne Cihan’ın vurulması ve sonrasında yaşananlar damga vurdu.

İnci Taneleri’nin yayınlanan son bölümü duygusal anları ile olduğu kadar samimi ve içten sahneleri ile de izleyiciden tam not aldı. Oğlu Cihan’ın çocukluğu ile ilgili her detayı hatırlayan Azem, hastaneye giderken ona kuş lokumu götürdü. Ekrana gelen bu sahne Cihan’ın kalbine olduğu kadar seyircinin de yüreğine dokundu.

AZEM’DEN BÜYÜK İTİRAF

“BEN YAPMADIM. ANNENİZİ BEN ÖLDÜRMEDİM.”

“DAĞLARA MI YAZDIN” YÜREKLERİ DAĞLADI

İnci Taneleri final sahnesi ile de herkesi ekrana kilitledi. Oğlu Cihan’ı yeniden kazanmaya çalışan Azem, ne yaptıysa başarılı olamadı. Dizinin finalinde ise Cihan ile konuşan Azem ona gerçeği itiraf ederek “Ben yapmadım. Annenizi ben öldürmedim.” dedi. Bölüm boyunca babasını reddeden Cihan duydukları karşısında şoke oldu. Ancak Cihan gerçekleri öğrense de yolundan dönmedi ve babasını bir kez daha reddetti. Tüm çabalarına rağmen oğlu Cihan’ı kazanamayan Azem, finalde giden oğlunun arkasından çaresizce baka kaldı. Songül Güner'in "Dağlara mı Yazdın" türküsü eşliğinde ekrana gelen bu sahne milyonları ağlattı. Şarkının YouTube sayfasına binlerce yorum ve beğeni yapıldı. Şarkıyı ilk kez dizide dinleyenler, “İnci Taneleri’nden gelenler” başlığı altında yorumlar yaptı.

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YILMAZ ERDOĞAN HEM AĞLADI HEM AĞLATTI

CİHAN’IN KANI, AZEM’İN ÜZERİNDE...

İnci Taneleri’nin yayınlanan son bölümü duygusal sahneleri ile olduğu kadar Cihan’ın vurulma sahnesi ile de çok konuşuldu. Otopark baskınında omzundan vurulan Cihan, babası Azem’in kucağında hastaneye yetiştirildi. Kanamayı durdurmak için yaptığı turnike yöntemi ile oğlunun hayatını kurtaran Azem, bir an olsun onun başından ayrılmadı. Cihan’ın kanının ellerine, yüzüne ve beyaz gömleğine bulaştığını hastane tuvaletinde bir kez daha gören Azem, kendine engel olamayarak göz yaşlarına boğuldu. Yılmaz Erdoğan’ın hüngür hüngür ağladığı bu sahne izleyicilerin de yüreğini dağladı.

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DİLBER’İN HAYAL KIRIKLIĞI

İnci Taneleri’nin beşinci bölümünde yaralı olan sadece Cihan değildi. Azem’in Piraye ile yediği yemek magazin basınına haber olarak düştü. Haberi gören Dilber ise yıkıldı. Bölüm boyunca Azem ile konuşmanın yolunu arayan Dilber sonunda Azem’e hesap sordu. Sevgi, acı, ayrılık ve nefreti barındıran bu sahneler bölümün sürükleyici sahneleri arasında yer aldı.

ZİRVENİN SAHİBİ DEĞİŞMEDİ

İnci Taneleri yayınlanan son bölümü ile hem sosyal medya hem de reyting listelerinin zirvesine oturdu. Çarpıcı diyalogları, şarkıları, dans sahneleri ile gece boyunca konuşulan İnci Taneleri, günün en çok izlenen dizisi oldu.

Tüm Türkiye’nin büyük bir ilgiyle izlediği dizinin beşinci bölümü AB kategorisinde 10,97 reyting 28,91 izlenme oranı, 20+ABC1 kategorisinde 12,02 reyting 28,23 izlenme oranı, tüm kişilerde ise 8,86 reyting 21,88izlenme oranı alarak tüm kategorilerde zirvenin sahibi oldu.

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İNCİ TANELERİ’NDE ORTALIK KARIŞIYOR

“DOĞRUSUNU İSTERSENİZ ŞU AN AKLIMDA, KALBİMDE CEHENNEMİN DİBİNDE”

İnci Taneleri’nin 29 Şubat Perşembe akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünden tanıtım filmi yayınlandı. Yayınlanan fragman yine çok izlenecek bir bölümün izleyici ile buluşacağının sinyalini verdi. Azem ile Piraye arasında bir çekim başlamıştır; ancak Azem'in aklı hala oğlundadır. Cihan, kendine savaş açanlarla savaşa girmeye karar verir. Dilber’in ise Azem'i Piraye'ye kaptırmaya hiç niyeti yoktur. Peki, Azem'in kararı ne olacak? Azem, Dilber'i terk edecek mi? Tüm bu soruların cevabı yeni bölümde belli olacak.

GÜÇLÜ KADRO, GÜÇLÜ SENARYO

BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

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“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” yeni bölümleri ile her perşembe akşamı Kanal D’de yayınlanacak.