Yiğit Dikmen, Üç Kız Kardeş'in kadrosuna katıldı

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Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu,Hakan Atalay, Yiğit Dikmen, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz, Nilüfer Özçelik ve Ceylan Güleç kaleme alıyor.

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Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanan “Üç Kız Kardeş” salı akşamları Kanal D’de