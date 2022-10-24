Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Yiğit Dikmen, Üç Kız Kardeş'in kadrosuna katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Yiğit Dikmen#Üç Kız Kardeş#Kanal D
Yiğit Dikmen, Üç Kız Kardeşin kadrosuna katıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 10:28

Kanal D’nin çekimleri Ayvalık’ta devam eden, İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisine Yiğit Dikmen dahil oldu. Özgür karakterine hayat verecek olan Dikmen, Derya’nın İzmir’de okuduğu üniversitedeki bir akademisyeni canlandıracak. Salı akşamı ekrana gelecek olan 23.bölümde izleyici ile buluşacak olan Özgür karakterinin Derya’nın hayatına nasıl dokunacağı ise merak konusu oldu.

Haberin Devamı

Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizide Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu,Hakan Atalay, Yiğit Dikmen, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Yiğit Dikmen, Üç Kız Kardeşin kadrosuna katıldı

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Sevgi Yılmaz, Nilüfer Özçelik ve Ceylan Güleç kaleme alıyor.

Haberin Devamı

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanan “Üç Kız Kardeş” salı akşamları Kanal D’de

Yiğit Dikmen, Üç Kız Kardeşin kadrosuna katıldı

Gözden Kaçmasın

O sahneyi izledikten sonra ağladık'O sahneyi izledikten sonra ağladık'
#YARGI#SET EKSTRA
Yargı’nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandıYargı’nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı
#YARGI#KANAL D
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yiğit Dikmen#Üç Kız Kardeş#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!

Van Goghtan sonra bu kez de Monet hedef alındı O gençler ne diyor Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor

Van Gogh'tan sonra bu kez de Monet hedef alındı! O gençler ne diyor? 'Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor!'

#İklim Krizi
‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

#Cem Özer
Ukrayna Savaşı, Kraliçenin ölümü, Elon Muskın Mars projesi... Nostradamusun kehanetleri 21inci yüzyılda neden hâlâ popüler

Ukrayna Savaşı, Kraliçe'nin ölümü, Elon Musk'ın Mars projesi... Nostradamus'un kehanetleri 21'inci yüzyılda neden hâlâ popüler?

#Nostradamus

BAKMADAN GEÇME!

Van Goghtan sonra bu kez de Monet hedef alındı O gençler ne diyor Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor

Van Gogh'tan sonra bu kez de Monet hedef alındı! O gençler ne diyor? 'Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor!'

#İklim Krizi
‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

#Cem Özer
Ukrayna Savaşı, Kraliçenin ölümü, Elon Muskın Mars projesi... Nostradamusun kehanetleri 21inci yüzyılda neden hâlâ popüler

Ukrayna Savaşı, Kraliçe'nin ölümü, Elon Musk'ın Mars projesi... Nostradamus'un kehanetleri 21'inci yüzyılda neden hâlâ popüler?

#Nostradamus