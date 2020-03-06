'Yeni Hayat'ın afişi yayınlandı!

Yönetmen koltuğunda Başak Soysal ve Cem Özüduru'nun oturduğu dizinin oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un yanı sıra Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofiya Aksongur, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi yer alıyor.

Senaryosunu Elif Usman Ergüden'in yazdığı Yeni Hayat, korumasını sağladığı kadına aşık olan bir adamın imkansız aşkını konu alıyor.

İlk tanıtımı büyük ilgi gören Yeni Hayat’ın afişi de çok beğenildi. Tutkulu aşk sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek “Yeni Hayat”, yakında Kanal D'de...