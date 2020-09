Yeni Hayat oyuncularına o çok konuşulan sloganı sorduk; “Bizi aşk mı kurtaracak?”

Serkan Çayoğlu;

“Bizi güven ve bağlılık kurtarır”

Hikayemiz geçmişlerinde sakladıkları karanlıklarla yüzleşen, kendilerinden dahi sakladıkları sırları gün yüzüne çıkarmamaya çalışan, hiç alışık olmadıkları olaylar karşısında dengelerini kaybeden, iç dünyaları karmakarışık hale gelen karakterlerle ilgili... Onları bu karanlık alanlarından, içsel karmaşalarının dehlizlerinden kurtarıp sakinleştirecek, kurtaracak tek şey aşkları; kimi yeni keşfedilen, kimi hiç tadılmamış, kimi uzun zamandır korkulmuş ve uzak durulmaya çalışılmış aşklar. Ben sevginin ve aşkın birçok problemi çözdüğünü gözlemlemiş biriyim. Güven ve bağlılık özellikle şu an içinde bulunduğumuz dünyada gerçekten de bizi kurtaracak esas duygular olabilir.



Melisa Aslı Pamuk;

“Aşk ve sevgi her şeyin üstünden gelir”

Aşk ve sevgi her şeyin üstesinden gelir bence. Çünkü birini sevince onun için her şeyi göze alabilirsin.



Nilperi Şahinkaya;

“Bize aşk gerekli”

Biz aşka gerekli değeri verdikten sonra aşk bizi kurtarır.



Tayanç Ayaydın;

“Aşkı sen yönetemezsin aşkın seni yönetir”

Aşkın bir şeyleri kurtarıp kurtarmayacağı aşık olunan kişiye ve aşkın mahiyetine göre değişir. Yanlış kişiye duyduysan aşkı, ilk zamanlarda kurtulmuş sayarsın ama sonra tek başına çıkamayacağın bir kuyunun dibinde bulursun kendini.

Bazen de kuyunun dibinde iken bir el uzanır, sıkı sıkı tutar seni, yukarıya doğru çeker bir bakarsın seni kurtarana aşık olmuşsun... Ama genel olarak şunu söyleyebilirim ki, aşkı sen yönetemezsin aşkın seni yönetir. Kurtarıp

kurtarmayacağı da yolda belli olur...

Genel hikayesini Elif Usman’ın yazdığı, yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru’nun yaptığı, yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği dizisi Yeni Hayat, yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D’de…