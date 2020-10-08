Yeni Hayat dizisi oyuncuları kimdir? İşte Yeni Hayat oyuncu kadrosu

Yeni Hayat dizisi oyuncuları yoğun ilgi görüyor. Her hafta perşembe akşamları ekrana gelen dizinin yönetmen koltuğunda Başak Soysal ve Cem Özüduru oturuyor. Yeni Hayat oyuncuları arasında Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un yanı sıra Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya gibi isimler bulunuyor.

YENİ HAYAT DİZİSİ OYUNCULARI

Yeni Hayat dizisi oyuncuları arasında Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un yanı sıra Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofiya Aksongur, Devrim Nas, Aziz Caner İnan, Nebil Sayın, Ayşe Tunaboylu, Begüm Akkaya, Furkan Kalabalık, Övül Özbay ve Seher Terzi bulunuyor.

Serkan Çayoğlu- Adem Şahin

Melisa Aslı Pamuk - Yasemin Karatan

Tayanç Ayaydın – Timur Karatan

Nilperi Şahinkaya – Nevin Şahinkaya

İpek Filiz Yazıcı – Gökçe Karatan

Devrim Nas – Özgür Haseki

Nisa Sofya Aksongur - Ece Şahin

Nebil Sayın – Kunduzi

Aziz Caner İnan – Bekir Tosun

Furkan Kalabalık – Fatih Yılmaz

YENİ HAYAT DİZİSİ KONUSU

Özel Kuvvetler’den ayrılmış Yüzbaşı Adem, karısı Nevin ve küçük kızları Ece’yle beraber mutlu bir hayat sürmektedir. Tek problem Adem’in uzun süredir işsiz olmasıdır. Yakın arkadaşı Bekir’in bulduğu iş ile aileye yeni bir hayatın kapıları aralanır. Adem'in tek yapması gereken, zengin ve saygın bir iş adamı olan Timur'un genç karısı Yasemin'i korumaktır. Adem için katıldığı onca tehlikeli operasyondan sonra bu iş neredeyse çocuk oyuncağı gibidir.

Nevin ise, nihayet rahata erecekleri için mutludur. Adem'in iş teklifini kabul etmesiyle, o ve ailesi, yabancısı oldukları, bambaşka bir dünyanın içine adım atarlar. Ancak, Timur’un karanlık dünyası ve Yasemin’in sakladığı sırlarla dolu bu dünyada hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Adem bir yanda ailesi, diğer yanda korumakla yükümlü olduğu bu farklı kadın arasında hayatının en büyük sınavıyla karşı karşıya kalacaktır.