Yeliz Yeşilmen'den tartışma yaratan sözler: Kadının hesap ödemesini doğru bulmuyorum

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'Erkeğin kısası da hiç çekilmiyor' sözleriyle gündeme gelen Yeliz Yeşilmen yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

2. Sayfa programına katılan ünlü isim, 'Hayat müşterek değil, erkek faturaları ödemeli… Her şeyi kadınlar ödeyecekse kapıya başka bir şey bağlasak daha ucuza gelir…' sözleriyle dikkat çekti.

Gözden Kaçmasın Erkeğin kısası da hiç çekilmiyor Haberi görüntüle

İşte Yeliz Yeşilmen'in açıklamalarından satırbaşları...



Erkeklerde bakıma karşı değilim, cilt bakımı yaptırabilirler ama erkeklerde botoks iğrenç duruyor.

Onun yerine başka bir yöntem denesinler. Çok fazla bakım erkeksi gelmiyor.

Dolgu botoks, erkekte olmuyor. Gözkapağı estetiği yaptırılabilir ama onun dışında feminen şeyleri asla erkeğe yakıştırmıyorum.

Artık erkek, kadın birbirine girmeye başladı. Erkekler hesap ödemeyi de bıraktı.

Kadına ‘Sen çalışıyorsun, bunu da sen yap. Hayat müşterek’ demeye başladılar.

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Artık bu işler kadının üzerine yıkılmaya başlandı. Sanki roller değişiyor gibi…

Erkek erkek gibi olsun, kadın da kadın gibi! Türk örf adetlerimize göre… Suyunu çıkaranlar var artık.

Her şeyin bir dozajı var. Erkekler artık kadından bir sürü maddi taleplerde bulunuyor.

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Ben asla bir kadının hesap ödemesini de doğru bulmuyorum. Evin faturalarını, market alışverişini erkekler ödemeli.

Biz ataerkil bir toplumdan geliyoruz, erkeğe estetiği de yakıştırmıyorum, kadına para harcatmalarını da… Her şey dozajında güzel.

Ev, araba alırken tabii kadın da destek olacak ama ev geçimini erkek karşılayacak.

Ben neden gidip bir adamın çamaşırını yıkayıp, yemek yapayım. Onun hayatımdaki görevi ne olacak? Kadın çalışmalı ama kendi ihtiyaçları için çalışmalı. Geri kalanını erkek halletmeli. Her şeyi kadınlar ödeyecekse kapıya başka bir şey bağlasak daha ucuza gelir…

Kadın zaten anne, çocuk yetiştiriyor. Yemeğini yapıyor evi toparlıyor. Kadının eli para tutacak, asla bir erkeğin eline bakmayacak ama fatura ve diğer giderleri de erkek karşılayacak.