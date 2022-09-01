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Yeliz Yeşilmen: Erkeğin kısası da hiç çekilmiyor

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#Yeliz Yeşilmen#Armağan Çağlayan#Kısa Boylu Erkekler
Yeliz Yeşilmen: Erkeğin kısası da hiç çekilmiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 15:46

Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk olan Yeliz Yeşilmen, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kısa boylu erkekler hakkında ilginç bir yorum bulunan Yeliz Yeşilmen, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yeşilmen, "erkeğin kısası da hiç çekilmiyor" dedi.

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Yeşilmen, Armağan Çağlayan'ın "Sarışın kadın takıntısı normal midir?" sorusuna "Sarışın kadını hem çok isterler hem çok kıskanırlar bir de bela olurlar. Bence Türk erkeği çok fazla ne istediğini bilmiyor ama sarışın kadın takıntısı var. Sarışınlık bir efsanedir." yanıtını verdi.
Kısa boylu erkekle yapamayacağını söyleyen Yeliz Yeşilmen "erkeğin kısası da hiç çekilmiyor" dedi. 

Yeliz Yeşilmen: Erkeğin kısası da hiç çekilmiyor


ERKEKLERİN AYAKLARI ÇOK FECİ

Yeşilmen, “Erkeklerin manikür yaptırması normal mı” sorusuna da şöyle yanıtladı: “Manikürü bilmem ama lütfen pedikür yaptırsınlar. Ayaklar çok feci. Türk erkekleri bence buna biraz daha önem vermeye başlasın.”

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#Yeliz Yeşilmen#Armağan Çağlayan#Kısa Boylu Erkekler

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