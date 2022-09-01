Haberin Devamı

Yeşilmen, Armağan Çağlayan'ın "Sarışın kadın takıntısı normal midir?" sorusuna "Sarışın kadını hem çok isterler hem çok kıskanırlar bir de bela olurlar. Bence Türk erkeği çok fazla ne istediğini bilmiyor ama sarışın kadın takıntısı var. Sarışınlık bir efsanedir." yanıtını verdi.

Kısa boylu erkekle yapamayacağını söyleyen Yeliz Yeşilmen "erkeğin kısası da hiç çekilmiyor" dedi.



Yeşilmen, “Erkeklerin manikür yaptırması normal mı” sorusuna da şöyle yanıtladı: “Manikürü bilmem ama lütfen pedikür yaptırsınlar. Ayaklar çok feci. Türk erkekleri bence buna biraz daha önem vermeye başlasın.”



