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Bu nasıl tavsiye! Yeliz Yeşilmen “Kadınlara tavsiyem; biraz sakin olmaları ve çenelerini tutmalarıdır”

#Yeliz Yeşilmen#Ali Uğur Akbaş#Şiddet
Bu nasıl tavsiye Yeliz Yeşilmen “Kadınlara tavsiyem; biraz sakin olmaları ve çenelerini tutmalarıdır”
Behlül AYDIN

Ali Uğur Akbaş ile evliliğinin şiddet yüzünden bittiğini söyleyen Yeliz Yeşilmen oldukça tuhaf itiraflarda bulundu: “Şiddet görmeyen kadın mı var? Ben de evliliğimde şiddet gördüm ama karşılığında şiddet gösterdim.”

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İKİ çocuğunun babası Ali Uğur Akbaş’la 11 yıllık evliliğini geçtiğimiz sene resmi olarak noktalayan oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen, ilginç açıklamalar yaptı. Dün Nişantaşı’nda görüntülenen Yeşilmen, basın mensuplarının biten evliliğiyle ilgili soruları üzerine hem eşinden şiddet gördüğünü hem de ona şiddet uyguladığını söyledi: “Ben şiddet gördüm. Şiddet görmeyen kadın mı var? Ama ben de karşılığında şiddet gösterdim. Bizimkisi aşırı sevgiden, aşktan kaynaklanan bir şiddet.”
‘BİZİMKİSİ AŞIRI SEVGİDEN’
Çocukları için yılbaşını Ali Uğur Akbaş’la birlikte geçirdiklerini anlatan Yeliz Yeşilmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir evlilikte âşıksan, karşılıklı şiddet olur. Hele hele güzel ve ünlü bir insansanız, evlilikte şiddet görebilirsiniz. Ben gördüm ama karşılığını da vermişimdir. Dediğim gibi; bizim evliliğimizde yaşadığımız şiddet karşılıklı aşırı sevgi ve aşktan kaynaklıdır.”

Bu nasıl tavsiye Yeliz Yeşilmen “Kadınlara tavsiyem; biraz sakin olmaları ve çenelerini tutmalarıdır”

BU NASIL TAVSİYE!
Yeliz Yeşilmen, evli kadınlara tavsiyede de bulundu: “Kadınlara tavsiyem; biraz sakin olmaları ve çenelerini tutmalarıdır.” Yeşilmen, eski eşi Ali Uğur Akbaş’la “karşılıklı aşklarına” rağmen yeniden bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

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PAHALI KOMBİN
Pahalı kombiniyle dikkat çeken Yeliz Yeşilmen’in çantasının fiyatı 16 bin 200, marka gözlüğü 7 bin, botları da 15 bin 800 lira.

Bu nasıl tavsiye Yeliz Yeşilmen “Kadınlara tavsiyem; biraz sakin olmaları ve çenelerini tutmalarıdır”

Yeliz Yeşilmen'in gözyaşları: Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım varYeliz Yeşilmen Instagram sayfasında paylaştığı video ile takipçilerini şaşırttı. Hüngür hüngür ağlayan Yeliz Yeşilmen "Bazen kelimeler düğümlenir hiçbir şey söyleyemezsin. Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var. Anlatacak, paylaşacak kimsem yok. İçimdeki duyguları dökmezsem aklımı kaçırabilirim, ölebilirim" dedi. Anne ve babasının olaylardan habersiz olduğunu söyleyen Yeliz Yeşilmen daha sonraki paylaşımlarında ise şunları söyledi: "Her şeyi sabredip, susan kadınlardanım. Ama ağzımı bir açtım mı terbiyemi bozmayarak öyle şeyler kanıtlarım ki sizin de ağzınız açık kalır. Şuan kimseye bir şey açıklamıyorum, açıklamayacağım. Ok yaydan çıkmıştı, duruldum"
daha fazla video içinYeliz Yeşilmen'in gözyaşları: Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var
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#Yeliz Yeşilmen#Ali Uğur Akbaş#Şiddet

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