Yeliz Yeşilmen: Hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm

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Yeliz Yeşilmen, yazar Barış Muslu’nun TV 100’de yayınlanan “Beyin Dedektifi” programına konuk oldu. Programda hayatına dair özel anları anlatan Yeşilmen, dayanamayıp fenalık geçirdi.

Oyuncu, babasından küçükken dayak yediğini söyledi: “Babam ders konusunda çok tutucuydu. Çocukken kötü not aldığımda dayak yedim. Parkinson hastası oldu, bazen ‘neden beni dövdün’ diye sormak istiyorum. Babam ‘Kızım yurt dışında okusun’ diyerek beni evlendirdi. Ben 16, eşim 18 yaşındaydı. 3 gün içinde evlendim. Ailemden uzaklaşıp Almanya’ya yerleştim. İntihara teşebbüs etmiştim.”

Karı koca hayatı yaşamadım

Yeliz Yeşilmen, boşandığı eşi Uğur Akbaş ile yaşadığı sorunları şöyle dile getirdi:

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“Karı koca hayatı yaşamadım. Eşim kendine büyü yapıldığına inandı. Bir hocanın ‘eşini döv’ sözüne inanıp beni dövdü. 6 ay yer yatağında yattım. Sabah kalkıp hizmetçi gibi evi temizleyip yemek yapardım. 6 ay sonra tüm altınlarımı alıp sözleşme imzalatıp beni öyle bıraktılar. Hayatımda tek travma yok, travmalar zinciri var. Babamdan başlayarak hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm.”