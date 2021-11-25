Yargı’nın yeni bölümü yine çok izlenecek… Engin herkese savaş açıyor!

‘Yargı’nın 11. bölümünden yayınlanan ilk tanıtım seyirciyi ekran başına kilitleyecek bir bölümün sinyallerini veriyor. Herkesi zayıf noktasından vurmayı planlayan Engin, Seda’nın da yardımlarıyla harekete geçiyor. Çınar’ı Zafer cinayetiyle tehdit ederken Ilgaz’ı ise babasının suçuyla köşeye sıkıştıran Engin, Eren ile Pars’ı da hamleleriyle deliye döndürüyor. Ceylin, babasının kayıp olduğunu öğrenip onu aramaya başlarken Ilgaz’ın Ceylin’e isyanı gözlerden kaçmıyor.
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