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Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı…

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#Yargı#Kanald#Pınar Deniz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 11:09

Kanal D’nin her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen, Ay Yapım imzalı Yargı dizisinin yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtıma; Ceylin’in evinin önüne bırakılan kutudan çıkan çocuk kıyafetinin Mercan’ın olup olmadığı sorusu damga vuruyor.

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Her bölümü merakla beklenen Yargı’da heyecanlı bekleyiş sürüyor. Pazar akşamı izleyici ile buluşacak yeni bölümden yayınlanan ilk tanıtımda, Ilgaz ve Ceylin kutudan çıkan çocuk kıyafetinden alınan saç örneğinin sonucunu bekliyor.

 Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Seda Türkmen, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türkay, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı…

Yargı’ merakla beklenen yeni bölümüyle 15 Ekim Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!
Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı…


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#Yargı#Kanald#Pınar Deniz

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