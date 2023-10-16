Yargı'da nefes kesen anlar... Savcı Efe'nin sırrı ortaya çıktı! Ceylin ve Ilgaz, Mercan'ı buldu mu?

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Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Seda Türkmen, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türkay, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Dizinin yeni bölümünde;

Ceylin ve Ilgaz’ın buldukları paketten çocuk elbisesi çıktı.

Elbiseyi inceleyen Ceylin 4-5 yaş kız çocuğu yazısını görünce umutlandı.

Eren Komiser, avukat Nil’in ifadesini aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Nil, kendisine yardım etmeyen Yekta’ya tepki gösterdi.

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Elbisenin Mercan’a ait olduğunu düşünen Ceylin, kızının odasını hazırladı.

Ilgaz, Eren Komiser’i arayıp çocuk tişörtü bulduklarını olay yerine gelmesi gerektiğini söyledi.

TİŞÖRT İNCELEMEYE ALINDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Olay yeri inceleme ekipleri tişörtü alıp Adli Tıp’a götürdü.

Ceylin yaşadığı heyecanı Ilgaz’la paylaştı. Ilgaz ise biraz daha temkinli olması konusunda Ceylin’i uyardı.

Yapılan incelemelerin ardından tişörtte saç teline rastlandı. Adli Tıp çalışanları DNA eşlemesi yaptı.

Ceylin’e yardım etmek isteyen Yekta, yanında çalışan avukat Bora'yı civardaki evleri ve oturanları araştırması için görevlendirdi.

CEYLİN İLE NİL BİRBİRİNE GİRDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Nil ile Ceylin lavaboda karşılaştı. Nil’in ‘Alacağım elinden, çok yaklaşmıştım’ sözleri üzerine ikili birbirlerine girdi. Bağrışmaları duyan Ilgaz ve Eren Komiser kavgayı ayırdı.

SAÇ MERCAN’IN ÇIKTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Adli Tıp’a geçen ikili gelecek güzel haberi bekledi. Yapılan eşleşmeler sonucu saç Mercan’a ait çıktı. Güzel haberi alan Ceylin gözyaşlarına boğuldu. Kızının yaşadığını öğrenen Ilgaz, Ceylin’e güvenmediği için büyük pişmanlık yaşadı.

Mercan’ın hayatta olduğunu öğrenen bütün sevdikleri büyük sevinç yaşadı.

Avukat Bora, Yekta’ya bulduğu delilleri getirdi. Gelişmeler üzerine Yekta harekete geçti.

ILGAZ’IN BÜYÜK PİŞMANLIĞI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Mercan’ın yaşadığını öğrenen Başsavcı Nadide ve Savcı Efe, Ceylin ile Ilgaz’ı ziyaret etti. Başsavcı, dosyaya Efe’yi atadı.

Karara tepki gösteren ikili baş başa kaldı. Eski eşine güvenmediği için pişmanlık yaşayan Ilgaz, Ceylin’den özür diledi.

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YEKTA İZ PEŞİNDE

Ceylin’in komşularının ev sahibine ulaşan Yekta, binanın görüntülerini istedi. Kumarhane işleten Cellat Kadir, görüntüleri karşılıksız vermeyeceğini söyledi. Yekta, Can ve Osman’ı ofisine çağırdı kara para aklayan ikiliden yardım istedi.

MERDAN TORUNUNU ARIYOR

Huzurevine yerleşen Merdan dede, sahilde Mercan’ı gören Macit ile dostluk kurmaya çalıştı. Torunu hakkında bilgi almak isteyen Merdan umduğunu bulamadı.

BAŞSAVCI NEYİ SAKLIYOR

Savcı Efe, Başsavcı Nadide ile bir araya geldi. Mercan dosyasını inceleyen Efe, gelişmeleri Başsavcı’ya anlattı. Duydukları karşısında Nadide Başsavcı tedirginlik yaşadı.

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GONCA’NIN YALANI ORTAYA ÇIKTI

Ceylin’in evini incelemeye alan ekip Macit’in kızı Gonca’nın olay günü evin önünden geçtiğini tespit etti.

Ilgaz, Gonca’nın yalan söylediğini Mercan’ın kaçırıldığı gün sahilde olduğunu Ceylin ve Eren’le paylaştı. Ekip Gonca’yı tekrar ifadeye çağırdı.

GONCA GERÇEKLERİ ANLATTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sorguya alınan Gonca’yı Eren ve Ilgaz köşeye sıkıştırdı. Olay günü sahilde olmadığını iddia eden Gonca’nın kayıtları ortaya çıktı. Babasını sahile bilerek bıraktığını, artık yaşadıklarına dayanamadığını itiraf eden Gonca, ‘babamı terk ettiğimi söyleyemedim’ dedi.

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ILGAZ VE CEYLİN KIZLARI MERCAN'I BULDU MU - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Dosyaya gizlilik kararı aldırması için Ceylin ve Ilgaz tarafından uyarılan Savcı Efe söyleneni yapmadı. Mercan’ın yaşadığı basına düşünce Ilgaz ve Ceylin çılgına döndü. İddiaları kabul etmeyen Efe, bir kabahati olmadığını söyledi. Savcı Efe’nin bir şey sakladığından şüphelen ikili odasına gizlice girdi. Dolabı karıştıran Ilgaz, Ceylin’in kolyesini buldu.

Savcı Efe’nin peşine düşen ikili kapıyı kırıp evine girdi. Evdeki oyuncakları gören Ceylin, ‘Mercan’ı kaçıran Efe’ydi’ sözleriyle gözyaşlarına boğuldu. Hemen Komiser Eren’i arayan Ilgaz, Efe Savcı’nın yerini öğrenmesini istedi. Eren de ikiliyi sinyalin geldiği Sevgi Evi konumuna yönlendirdi.

YEKTA GÖRÜNTÜLERİ ALDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Görüntüleri Cellat Kadir’den almaya giden Yekta istediğini elde etti.

Ofise giden Yekta, avukat Nil ile karşılaştı. Tutuksuz yargılanan Nil, Yekta tarafından işten kovuldu. Görüntüleri izleyen Yekta, Mercan'ın kıyafetinin bulunduğu kutuyu atanın kadın olduğunu tespit etti.

MACİT OLAY GÜNÜNÜ HATIRLADI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Huzurevinde Macit’le birlikte televizyon izleyen Merdan dede haberlerde torunu Mercan’ı gördü. Olay gününü hatırlayan Macit, Mercan’ı bir kadının kaçırdığını anlattı.