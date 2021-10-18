"Yargı'da katil belli oldu. Engin'in katil çıkması sosyal medyayı salladı! "

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Peri tuzağı Çıplak videolu şantajla defalarca para kopardı'Peri' tuzağı! Çıplak videolu şantajla defalarca para kopardı#Veteriner
Ünlü şarkıcıya havalimanında gözaltıÜnlü şarkıcıya havalimanında gözaltı!#Murda
Trabzon dönüşü havalimanında sıcak saatler Megafonu eline aldı ve...Trabzon dönüşü havalimanında sıcak saatler! Megafonu eline aldı ve...#Fenerbahçe
Erdoğan, savcılığa başvurdu Siyasi cinayet iddiası yargıdaErdoğan, savcılığa başvurdu! 'Siyasi cinayet' iddiası yargıda#Cumhurbaşkanı Erdoğan
E bu da milat Bir tek bende mi yaman çelişki duygusu uyandırdıE bu da milat! Bir tek bende mi 'yaman çelişki' duygusu uyandırdı?#Kemal Kılıçdaroğlu
Para sayma makinelerinden dahi geçti 6 aylık takip sonrası baskınPara sayma makinelerinden dahi geçti! 6 aylık takip sonrası baskın#Sahte Para
Uzmanlar endişeli... Her şey koronadan bile kötü olabilirUzmanlar endişeli... 'Her şey koronadan bile kötü olabilir' #Salgın
Kalorifer yakmayanlar dikkat Davalık olabilirsiniz...Kalorifer yakmayanlar dikkat! Davalık olabilirsiniz...#Kalorifer
Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarih verdi... Aşı müjdesiÖzlem Türeci ve Uğur Şahin tarih verdi... Aşı müjdesi!#Koronavirüs
Sadece bir gecede ortaya çıktı Koronavirüsün diğer yan etkilerinden çok daha korkutucu...Sadece bir gecede ortaya çıktı! Koronavirüsün diğer yan etkilerinden çok daha korkutucu...#Psikoz
Çin ABDyi şoke etti... Korkunç silah test edildiÇin ABD'yi şoke etti... Korkunç silah test edildi!#Çin
Milyonda bir görülüyor Kalp krizi sanıldı, gerçek çok farklı çıktıMilyonda bir görülüyor! Kalp krizi sanıldı, gerçek çok farklı çıktı#Ameliyat
Kimse fark etmedi Trabzonda Altayı çılgına çeviren olayKimse fark etmedi! Trabzon'da Altay'ı çılgına çeviren olay#Fenerbahçe
Bill Gates ve Melinda Gatesin kızı Jennifera düğünden önce imam nikahı kıyıldıBill Gates ve Melinda Gates'in kızı Jennifer'a düğünden önce imam nikahı kıyıldı#Bill Gates
İdo ile Yaseminin düğününde Hülya Avşar ve Gülben Ergen neden yoktuİdo ile Yasemin'in düğününde Hülya Avşar ve Gülben Ergen neden yoktu?#İdo Tatlıses
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

"Yargı'da katil belli oldu. Engin'in katil çıkması sosyal medyayı salladı! "

#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

Kanal D’nin, Pazar akşamlarına damga vuran Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın dün akşam ekrana gelen yeni bölümünün final sahnesinde katilin ortaya çıkması büyük ses getirdi. Katilin kim olduğuna dair yürütülen tahminlerin her geçen gün arttığı dizide Engin’in, İnci’yi öldüren kişi olduğunun öğrenilmesi izleyicileri ekran başına kilitledi.

 

Haberin Devamı

Yayınlandığı günden bu yana hikayesi ve merak uyandıran unsurları ile beğeni toplayan Yargı dizisinin dün akşamki bölümünde merakla beklenen soru cevap buldu. Ceylin’in Yekta’nın evinde dikkatini çeken peçeteden yapılmış gemi, İnci’nin o gece o evde öldürüldüğü konusunda onu ikna etti. Bu durum, Ceylin’i Ilgaz’la bir plan yapmaya ve bu sayede İnci’nin katilini bulmaya iterken İnci’nin katilinin Engin çıkması sosyal medyada gündem oldu.

 Seyircinin katili öğrendiği ‘Yargı’nın heyecan dolu bölümü, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Bu bölümün etiketi olan #KatilTuzağaDüştü ve #Yargı’yla beraber ‘Engin’, ‘Yekta’, ‘Ilgaz’ ve ‘Ceylin’ isimleri saatlerce TT listesinde kalırken diziye binlerce yorum yağdı.

Yargıda katil belli oldu. Enginin katil çıkması sosyal medyayı salladı


 Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı da yayınlandı…
Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı ise izleyici ile buluştu. En yakın arkadaşı Engin’in kardeşinin katili olduğunu öğrenen Ceylin sinir krizi geçirirken Ilgaz onu sakinleştirmek için elinden geleni yapıyor. Ceylin’i parmaklıklar ardında gördüğümüz anlar ise ‘Yargı’nın yeni bölümünde olacaklara dair merakı iyice artırıyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

Haberin Devamı

 

‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yargı#Kanal D#Pınar Deniz

BAKMADAN GEÇME!

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!