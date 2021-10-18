"Yargı'da katil belli oldu. Engin'in katil çıkması sosyal medyayı salladı! "

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Yayınlandığı günden bu yana hikayesi ve merak uyandıran unsurları ile beğeni toplayan Yargı dizisinin dün akşamki bölümünde merakla beklenen soru cevap buldu. Ceylin’in Yekta’nın evinde dikkatini çeken peçeteden yapılmış gemi, İnci’nin o gece o evde öldürüldüğü konusunda onu ikna etti. Bu durum, Ceylin’i Ilgaz’la bir plan yapmaya ve bu sayede İnci’nin katilini bulmaya iterken İnci’nin katilinin Engin çıkması sosyal medyada gündem oldu.

Seyircinin katili öğrendiği ‘Yargı’nın heyecan dolu bölümü, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Bu bölümün etiketi olan #KatilTuzağaDüştü ve #Yargı’yla beraber ‘Engin’, ‘Yekta’, ‘Ilgaz’ ve ‘Ceylin’ isimleri saatlerce TT listesinde kalırken diziye binlerce yorum yağdı.



Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı ise izleyici ile buluştu. En yakın arkadaşı Engin’in kardeşinin katili olduğunu öğrenen Ceylin sinir krizi geçirirken Ilgaz onu sakinleştirmek için elinden geleni yapıyor. Ceylin’i parmaklıklar ardında gördüğümüz anlar ise ‘Yargı’nın yeni bölümünde olacaklara dair merakı iyice artırıyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

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‘Yargı’ her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!