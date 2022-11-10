Yargı'da Ilgaz, Eren ve Pars için zor günler başlıyor...

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Kanal D’nin, reyting rekorları kıran dizisi Yargı her pazar akşamı izleyenleri ile buluşmaya devam ediyor.

Yayınlanan son bölümün finalinde Yekta’nın başmüfettişe yaptığı şikayet doğrultusunda Ilgaz ve Eren görevden uzaklaştırılırken, Pars’ın ise izninin devamına karar verildi. Bu haber ile ne yapamayacağını bilmeyen ekip karşısında Yekta zafer çanları çaldı. Ceylin’in her zamanki gibi isyan bayraklarını çekip başmüfettişe “büyük bir hata yapıyorsunuz” cümlesi ise olayın devamına dair merakı artırıyor. Diğer taraftan Çetin’in sandığı kişi olmadığını anlayan Aylin, Çetin ile yüzleşiyor. Önemli gelişmelerin birbirini takip ettiği yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.



Ali Bilgin rejisinin Sema Ergenekon kalemiyle buluştuğu dizinin başarılı kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Merih Ermakastar, Emir Özden, Samet Kaan Kuyucu, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş yer alıyor.



Yargı yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…