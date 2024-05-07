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Yargı'da büyük finali öncesi nefesler tutuldu

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#Yargı#Kanal D#Yargı Final
Yargıda büyük finali öncesi nefesler tutuldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 07:42

BÜYÜK final için gün sayan “Yargı” yine pazar akşamına damga vurdu.

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Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in başrolünü üstlendiği dizi 92’nci bölümüyle Kanal D’de izleyicilerle buluştu. Nefeslerin tutulduğu bölüm; AB’de 4.52 izleme oranı ve 14.20 izlenme payı, 20+ABC1’de 5.19 izlenme oranı ve 14.30 izlenme payı; TOTAL’de 4.21 izlenme oranı ve 11.89 izlenme payı elde ederek günün en çok izlenen yapımı oldu.

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92’nci bölümünde Ilgaz adına verilen ölüm emri finale doğru giderken izleyicilerin heyecanını ikiye katladı.

Yargı”nın büyük finali ise 26 Mayıs Pazar günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Seyircili gösterimin tüm geliri ise Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanacak.

Yargıda büyük finali öncesi nefesler tutuldu

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Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan ve Defne Kayalar eşlik ediyor.

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#Yargı#Kanal D#Yargı Final

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