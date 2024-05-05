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Yargı'nın yardım gecesine yoğun ilgi...Biletler 24 saat içerisinde tükendi

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#Yargı#Kanal D#Türk Eğitim Vakfı
Yargının yardım gecesine yoğun ilgi...Biletler 24 saat içerisinde tükendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 11:41

Üç sezondur Kanal D ekranında Pazar gecelerine damga vuran Ay Yapım imzalı dizi ‘Yargı’, final gecesiyle de uzun yıllar unutulmayacak.

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26 Mayıs’ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde tüm geliri Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanacak seyircili gösterim ile final yapmaya hazırlanan Yargı’nın biletleri satışa çıktığı gibi 24 saat dolmadan tükendi. Gösterim biletlerinin yanı sıra geceye katılamayacak olanların da satın alarak destek sağlayabileceği ‘Eğitime Destek Bileti’ne ise yoğun ilgi devam ediyor.

Kanal D’nin, 3 sezon boyunca kadrosu, yurtiçi ve yurtdışı başarılarıyla ekrana damga vuran dizisi Yargı, görkemli bir geceyle ekrana veda etmeye hazırlanıyor. 26 Mayıs 2024 Pazar akşamı son bölümü yayınlanacak olan dizinin ekibi, bu vedayı yıllardır onları yalnız bırakmayan seyircisiyle birlikte gerçekleştirecek. Sürpriz performanslarla dolu gecenin biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. 24 saat dolmadan tükenen gösterim biletlerinin yanında geceye katılamayacakların destek olmak adına alabildiği ‘Eğitime Destek Bileti’nin satışı ise Biletix üzerinden devam ediyor. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılacak seyircili gösterimde son bölümü izleyecek olan ekip, gecenin tüm gelirini Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayacak.

Yargının yardım gecesine yoğun ilgi...Biletler 24 saat içerisinde tükendi

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

 

 

 

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#Yargı#Kanal D#Türk Eğitim Vakfı

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