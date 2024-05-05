Yargı'nın yardım gecesine yoğun ilgi...Biletler 24 saat içerisinde tükendi

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26 Mayıs’ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde tüm geliri Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanacak seyircili gösterim ile final yapmaya hazırlanan Yargı’nın biletleri satışa çıktığı gibi 24 saat dolmadan tükendi. Gösterim biletlerinin yanı sıra geceye katılamayacak olanların da satın alarak destek sağlayabileceği ‘Eğitime Destek Bileti’ne ise yoğun ilgi devam ediyor.

Kanal D’nin, 3 sezon boyunca kadrosu, yurtiçi ve yurtdışı başarılarıyla ekrana damga vuran dizisi Yargı, görkemli bir geceyle ekrana veda etmeye hazırlanıyor. 26 Mayıs 2024 Pazar akşamı son bölümü yayınlanacak olan dizinin ekibi, bu vedayı yıllardır onları yalnız bırakmayan seyircisiyle birlikte gerçekleştirecek. Sürpriz performanslarla dolu gecenin biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. 24 saat dolmadan tükenen gösterim biletlerinin yanında geceye katılamayacakların destek olmak adına alabildiği ‘Eğitime Destek Bileti’nin satışı ise Biletix üzerinden devam ediyor. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılacak seyircili gösterimde son bölümü izleyecek olan ekip, gecenin tüm gelirini Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayacak.

